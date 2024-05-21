Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 77D Body (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075953 Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-21

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Задать вопрос Причина уценки: мелкие царапины и потёртости корпуса и дисплея, слабые загрязнения; пробег 3 000 кадров. 51 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140953 Canon EOS 77D Body (состояние 5) Датчик изображения 22,3 x 14,9 мм CMOS

Эффективные пиксели Прибл. 24,2 мегапикселя

Процессор DIGIC 7

Крепление объектива EF/EF-S

Фокусное расстояние эквивалент 1,6x фокусного расстояния объектива

(45 точек автофокусировки крестового типа для f/5.6, 27 точек (9 точек крестового типа) для f/8, центральная точка двойного крестового типа для f/2.8 и f/5.6) 3

Подсветка автофокуса

Хранение данных SD, SDHC, SDXC (совместимые карты UHS класса скорости 1)

Питание литий-ионный аккумулятор LP-E17 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. мелкие царапины и потёртости корпуса и дисплея, слабые загрязнения; пробег 3 000 кадров.

Комплектация: акб, з/у, ремешок; 313071005023;

Гарантия 90 дней.

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