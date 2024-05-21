Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 77D Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075953
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-21
Причина уценки:
мелкие царапины и потёртости корпуса и дисплея, слабые загрязнения; пробег 3 000 кадров.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140953
Canon EOS 77D Body (состояние 5)
Датчик изображения 22,3 x 14,9 мм CMOS
Эффективные пиксели Прибл. 24,2 мегапикселя
Процессор DIGIC 7
Крепление объектива EF/EF-S
Фокусное расстояние эквивалент 1,6x фокусного расстояния объектива
(45 точек автофокусировки крестового типа для f/5.6, 27 точек (9 точек крестового типа) для f/8, центральная точка двойного крестового типа для f/2.8 и f/5.6) 3
Подсветка автофокуса
Хранение данных SD, SDHC, SDXC (совместимые карты UHS класса скорости 1)
Питание литий-ионный аккумулятор LP-E17
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. мелкие царапины и потёртости корпуса и дисплея, слабые загрязнения; пробег 3 000 кадров.
Комплектация: акб, з/у, ремешок; 313071005023;
Гарантия 90 дней.