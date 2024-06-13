Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 77D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076473
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-13/06
Причина уценки:
незначительные потёртости, мелкие царапины на дисплее. Пробег: 136 000
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141473
Тип камеры
зеркальная
Объектив
Байонет
Canon EF/EF-S
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
отсутствует
Оптический Zoom
1 x
Матрица
Число мегапикселей матрицы
25.8 Мпикс
Число эффективных мегапикселей матрицы
24.2
Физический размер матрицы
22.3 х 14.9 мм
Разрешение по X
6000 пикс.
Разрешение по Y
4000 пикс.
Габариты/Вес
Ширина
131 мм
Высота
100 мм
Толщина
76 мм
Вес камеры (с элементами питания)
540 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные потёртости, мелкие царапины на дисплее. Пробег: 136 000
s\n: 33031004048
Комплектация: камера, АКБ, ремень, наглазник, байонетная крышка, документация, коробка.
Гарантия 90 дней.
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