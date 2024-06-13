Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 77D Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076473 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-13/06

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные потёртости, мелкие царапины на дисплее. Пробег: 136 000 35 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141473 Тип камеры

зеркальная

Объектив

Байонет

Canon EF/EF-S

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

отсутствует

Оптический Zoom

1 x

Матрица

Число мегапикселей матрицы

25.8 Мпикс

Число эффективных мегапикселей матрицы

24.2

Физический размер матрицы

22.3 х 14.9 мм

Разрешение по X

6000 пикс.

Разрешение по Y

4000 пикс.

Габариты/Вес

Ширина

131 мм

Высота

100 мм

Толщина

76 мм

Вес камеры (с элементами питания)

540 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные потёртости, мелкие царапины на дисплее. Пробег: 136 000

s

: 33031004048

Комплектация: камера, АКБ, ремень, наглазник, байонетная крышка, документация, коробка.

Гарантия 90 дней.

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