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    Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 77D Body (состояние 4) (б/у)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076473

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-13/06

    • EOS 77D Body (состояние 4)
    • EOS 77D Body (состояние 4)
    • EOS 77D Body (состояние 4)
    • EOS 77D Body (состояние 4)
    • EOS 77D Body (состояние 4)
    • EOS 77D Body (состояние 4)
    • EOS 77D Body (состояние 4)
    • EOS 77D Body (состояние 4)
    • EOS 77D Body (состояние 4)
    • EOS 77D Body (состояние 4)
    • EOS 77D Body (состояние 4)
    • EOS 77D Body (состояние 4)
    • EOS 77D Body (состояние 4)
    • EOS 77D Body (состояние 4)
    • EOS 77D Body (состояние 4)
    • EOS 77D Body (состояние 4)
    • EOS 77D Body (состояние 4)
    • EOS 77D Body (состояние 4)
    • EOS 77D Body (состояние 4)

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    Причина уценки:

    незначительные потёртости, мелкие царапины на дисплее. Пробег: 136 000

    35 000 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141473

    Тип камеры
    зеркальная
    Объектив
    Байонет
    Canon EF/EF-S
    Стабилизатор изображения (фотосъемка)
    отсутствует
    Оптический Zoom
    1 x
    Матрица
    Число мегапикселей матрицы
    25.8 Мпикс
    Число эффективных мегапикселей матрицы
    24.2
    Физический размер матрицы
    22.3 х 14.9 мм
    Разрешение по X
    6000 пикс.
    Разрешение по Y
    4000 пикс.
    Габариты/Вес
    Ширина
    131 мм
    Высота
    100 мм
    Толщина
    76 мм
    Вес камеры (с элементами питания)
    540 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: незначительные потёртости, мелкие царапины на дисплее. Пробег: 136 000
    s\n: 33031004048
    Комплектация: камера, АКБ, ремень, наглазник, байонетная крышка, документация, коробка.
    Гарантия 90 дней.
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    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.