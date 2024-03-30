Описание

Canon EOS 77D Body — Творчество без границ.

Представляем вашему вниманию цифровую зеркальную камеру Canon EOS 77D Body – инструмент, который поможет вам раскрыть свой творческий потенциал.

Эта камера – это:

24,2-мегапиксельный CMOS-датчик APS-C: обеспечивает высокое разрешение и детализацию снимков.

Процессор DIGIC 7: гарантирует быструю работу камеры и высокое качество изображения.

45-точечная система автофокусировки: обеспечивает точную фокусировку даже в самых сложных условиях освещения.

Серийная съемка со скоростью 6 кадров/сек.: позволяет запечатлеть динамичные события во всей их красе.

Поворотный сенсорный экран: делает управление камерой удобным и интуитивно понятным.

Возможность записи видео Full HD: позволит вам создавать видеоролики высокого качества.

Встроенный Wi-Fi и Bluetooth: позволяют легко делиться своими снимками и видео с друзьями и коллегами.

Canon EOS 77D Body – это камера, которая поможет вам сделать шаг вперед в фотографии.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, царапины, потёртости, загрязнения, корпуса и дисплея; пробег 84300.

Комплектация: ремень, акб, з/у (без сетевого кабеля), заглушка байонета.

Гарантия 90 дней.