Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 77D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074566
Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-30
Причина уценки:
Царапины, потёртости, загрязнения, корпуса и дисплея; пробег 84300.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Canon EOS 77D Body — Творчество без границ.
Представляем вашему вниманию цифровую зеркальную камеру Canon EOS 77D Body – инструмент, который поможет вам раскрыть свой творческий потенциал.
Эта камера – это:
24,2-мегапиксельный CMOS-датчик APS-C: обеспечивает высокое разрешение и детализацию снимков.
Процессор DIGIC 7: гарантирует быструю работу камеры и высокое качество изображения.
45-точечная система автофокусировки: обеспечивает точную фокусировку даже в самых сложных условиях освещения.
Серийная съемка со скоростью 6 кадров/сек.: позволяет запечатлеть динамичные события во всей их красе.
Поворотный сенсорный экран: делает управление камерой удобным и интуитивно понятным.
Возможность записи видео Full HD: позволит вам создавать видеоролики высокого качества.
Встроенный Wi-Fi и Bluetooth: позволяют легко делиться своими снимками и видео с друзьями и коллегами.
Canon EOS 77D Body – это камера, которая поможет вам сделать шаг вперед в фотографии.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, царапины, потёртости, загрязнения, корпуса и дисплея; пробег 84300.
Комплектация: ремень, акб, з/у (без сетевого кабеля), заглушка байонета.
Гарантия 90 дней.