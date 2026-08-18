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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 760D Body (состояние 5) (б/у)

  • EOS 760D Body (состояние 5)
  • EOS 760D Body (состояние 5)
  • EOS 760D Body (состояние 5)
  • EOS 760D Body (состояние 5)
  • EOS 760D Body (состояние 5)
  • EOS 760D Body (состояние 5)
  • EOS 760D Body (состояние 5)
  • EOS 760D Body (состояние 5)
  • EOS 760D Body (состояние 5)
  • EOS 760D Body (состояние 5)
  • EOS 760D Body (состояние 5)
  • EOS 760D Body (состояние 5)
  • EOS 760D Body (состояние 5)
Код товара:УТ-00096427
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-18/05

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00096427

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Умеренные следы эксплуатации.
Пробег: 55.000
S/n: 058032006353
Комплектация: Камера, акб, ремень, провод ТУРЕ-С, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.