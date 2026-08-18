Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 760D Body (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00096427
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-18/05
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Код товара: УТ-00096427
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Умеренные следы эксплуатации.
Пробег: 55.000
S/n: 058032006353
Комплектация: Камера, акб, ремень, провод ТУРЕ-С, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.