Описание

Код товара: 138616



Более высокое качество изображений без усилий. Оснащенная новейшими технологиями, эта 24,2-мегапиксельная камера использует Wi-Fi и NFC для удобной передачи фотографий высокого качества и видео Full HD с кинематографическим эффектом.С легкостью повысьте качество своих фотографий благодаря последней технологии цифровых зеркальных камер и интеллектуальному сценарному режиму. Получайте превосходные снимки в любой ситуации благодаря 24.2 мегапиксельному датчику изображений APS-C и процессору DIGIC 6.Легко снимайте видео Full HD в кинематографическом качестве с Hybrid CMOS AF III для слежения за движением и плавным переключением фокуса между объектами.Показывайте результаты онлайн и мгновенно отправляйте изображения на мобильные устройства или Canon Connect Station с помощью NFC и Wi-Fi. Исследуйте свои творческие возможности в фото- и видеосъемке, используя полный набор режимов съемки и художественных эффектов.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( Пробег 22350 кадров, потертости на корпусе)

Комплектация: Родное зу ( плоская вилка) акб, ремень

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения