Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074910
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-14/04
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости, царапинки на дисплее, пробег: 20693/21282 (затвор/ блок зеркал), НЕТ зарядного устройства
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139910
Тип матрицы
КМОП (CMOS) / 22.5x15 мм /
Размер матрицы
APS-C
Полное число МП
20.9
Эффективное число МП
20.2
Максимальный размер снимка
5472x3648 пикс
Габариты/Вес
Размер
139x104x79 мм, без объектива
Вес
755 г, с элементами питания
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости, царапинки на дисплее, пробег: 20693/21282 (затвор/ блок зеркал), НЕТ зарядного устройства
s\n: 082024003326/130204006195
Комплектация: аккумулятор, ремень, наглазник, передняя крышка, кабельHDMI. НЕТ зарядного устройства
Гарантия 90 дней.
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