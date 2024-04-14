Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074910 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-14/04

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации, потёртости, царапинки на дисплее, пробег: 20693/21282 (затвор/ блок зеркал), НЕТ зарядного устройства Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Код товара: 139910 Тип матрицы

КМОП (CMOS) / 22.5x15 мм /

Размер матрицы

APS-C

Полное число МП

20.9

Эффективное число МП

20.2

Максимальный размер снимка

5472x3648 пикс Габариты/Вес

Размер

139x104x79 мм, без объектива

Вес

755 г, с элементами питания Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потёртости, царапинки на дисплее, пробег: 20693/21282 (затвор/ блок зеркал), НЕТ зарядного устройства

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: 082024003326/130204006195

Комплектация: аккумулятор, ремень, наглазник, передняя крышка, кабельHDMI. НЕТ зарядного устройства

Гарантия 90 дней.

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