Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076025
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-30/01
Причина уценки:
незначительные потертости, мелкие царапины на корпусе. Пробег: 45700 затвор, 48000 зеркало
35 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141025
Тип камеры зеркальная
Байонет Canon EF/EF-S
Число эффективных мегапикселей матрицы 20.2
Физический размер матрицы 22.5 x 15.0 мм
Тип матрицы CMOS
Формат матрицы APS-C
Кроп-фактор 1.6
Тип автофокуса гибридный
Чувствительность ISO, макс 3200
Светочувствительность ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO6400
Скорость быстрой съемки 7 кадров/с
Видоискатель зеркальный (TTL)
Поле зрения видоискателя 98 %
Экран
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 1040000
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Емкость аккумулятора (количество фотографий) 920
Габариты/Вес
Ширина 139 мм
Высота 104 мм
Толщина 79 мм
Вес камеры (с элементами питания) 755 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 403058001761
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень, наглазник, байонетная крышка
Гарантия 90 дней.
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