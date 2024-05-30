Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076025 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-30/01

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные потертости, мелкие царапины на корпусе. Пробег: 45700 затвор, 48000 зеркало 35 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141025 Тип камеры зеркальная Байонет Canon EF/EF-S Число эффективных мегапикселей матрицы 20.2 Физический размер матрицы 22.5 x 15.0 мм Тип матрицы CMOS Формат матрицы APS-C Кроп-фактор 1.6 Тип автофокуса гибридный Чувствительность ISO, макс 3200 Светочувствительность ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO6400 Скорость быстрой съемки 7 кадров/с Видоискатель зеркальный (TTL) Поле зрения видоискателя 98 % Экран Размер экрана 3 " Число точек LCD 1040000 Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC Емкость аккумулятора (количество фотографий) 920 Габариты/Вес Ширина 139 мм Высота 104 мм Толщина 79 мм Вес камеры (с элементами питания) 755 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние: 5- # 403058001761 Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень, наглазник, байонетная крышка Гарантия 90 дней.

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