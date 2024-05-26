Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075909 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-26/02

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации, потёртости, царапины на корпусе и дисплее. Пробег: 52 359/54 782 32 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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