Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075736 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-18/01

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости, мелкие царапины на корпусе, механизм открывания вспышки требует обслуживания. Пробег 10т.кадров. 35 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140736 Тип камеры зеркальная

Байонет Canon EF/EF-S

Число эффективных мегапикселей матрицы 20.2

Физический размер матрицы 22.5 x 15.0 мм

Тип матрицы CMOS

Формат матрицы APS-C

Кроп-фактор 1.6

Тип автофокуса гибридный

Чувствительность ISO, макс 3200

Светочувствительность ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO6400

Скорость быстрой съемки 7 кадров/с

Видоискатель зеркальный (TTL)

Поле зрения видоискателя 98 %

Экран

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 1040000

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Емкость аккумулятора (количество фотографий) 920

Габариты/Вес

Ширина 139 мм

Высота 104 мм

Толщина 79 мм

Вес камеры (с элементами питания) 755 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

# 032021020283

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220 с переходником), наглазник, ремень

Гарантия 90 дней.

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