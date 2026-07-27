Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D Body (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00095752 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-27/14 Код товара: УТ-00095752 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-27/14 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Код товара:УТ-00095752 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации, потертости. Нет резинки HDMI

Пробег: 102.000

S/n: 032021017633

Комплектация: Камера, акб, з/у, ремень

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Описание Код товара:УТ-00095752 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации, потертости. Нет резинки HDMI

Пробег: 102.000

S/n: 032021017633

Комплектация: Камера, акб, з/у, ремень

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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