Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00095752
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-07-27/14
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Код товара:УТ-00095752
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации, потертости. Нет резинки HDMI
Пробег: 102.000
S/n: 032021017633
Комплектация: Камера, акб, з/у, ремень
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.