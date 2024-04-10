Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 700D Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074831
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-10
Причина уценки:
Незначительные царапины и потёртости корпуса; Пробег 4 500 кадров.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139831
Canon EOS 700D Body – это цифровая зеркальная камера начального уровня, представленная в 2013 году.
Основные характеристики:
Датчик: CMOS APS-C 18 МП
Процессор: DIGIC 5
Видео: 1080p Full HD при 30 кадрах в секунду
Фото: 18 МП
ISO: 100-12800 (расширяется до 25600)
Автофокус: 9 точек крестового типа
Стабилизация изображения: нет
Дисплей: 3,0 дюйма, 1 040 000 точек, сенсорный, поворотный
Видоискатель: оптический (pentaprism), 95% охвата кадра
Вес: 580 г (с корпусом)
Карты памяти: SD, SDHC, SDXC
Аккумулятор: LP-E8
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса; пробег 4 500 кадров.
Комплектация: акб, з/у, ремешок; 038102319813;
Гарантия 90 дней.