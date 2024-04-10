Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 700D Body (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074831 Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-10

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные царапины и потёртости корпуса; Пробег 4 500 кадров. 23 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139831 Canon EOS 700D Body – это цифровая зеркальная камера начального уровня, представленная в 2013 году.

Основные характеристики:

Датчик: CMOS APS-C 18 МП

Процессор: DIGIC 5

Видео: 1080p Full HD при 30 кадрах в секунду

Фото: 18 МП

ISO: 100-12800 (расширяется до 25600)

Автофокус: 9 точек крестового типа

Стабилизация изображения: нет

Дисплей: 3,0 дюйма, 1 040 000 точек, сенсорный, поворотный

Видоискатель: оптический (pentaprism), 95% охвата кадра

Вес: 580 г (с корпусом)

Карты памяти: SD, SDHC, SDXC

Аккумулятор: LP-E8 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса; пробег 4 500 кадров.

Комплектация: акб, з/у, ремешок; 038102319813;

Гарантия 90 дней.

Видео

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