Описание

Код товара: 138085

Второе поколение доступного full frame от Canon, «прокачанного» в сравнении с предшественником во многих аспектах. В сердце зеркалки установлена обновлённая 26-мегапиксельная матрица с диапазоном светочувствительности от 100 до 40000 единиц ISO (расширяется программно до 50-102400). Камере «подвезли» фирменную систему автофокусировки Dual Pixel AF, которая помогает плавно переводить фокус при видеосъёмке (в максимальном разрешении 1920х1080 пикселей) и шустро наводится на резкость при «стрельбе» фотоснимков в Live View. Для визирования при этом служит 3-дюймовый сенсорный экран — впервые среди полнокадровых зеркалок бренда имеющий степень свободы по нескольким осям. Набор беспроводных коммуникаций на борту Canon EOS 6D Mark II body представлен чипом NFC, а также модулями Bluetooth, Wi-Fi и GPS.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 (Плохо крутится верхний диск управления. Пробег128200 кадров)

Комплектация: Родное зу, ремень, неоригинальный акб.

Гарантия 90 дней.

-----

Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

-----

Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

-----

Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения