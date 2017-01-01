Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Mark II Body
Код товара : УТ-00065325
Артикул : @ 1897C003
136 990 ₽
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Характеристики
Фотосъёмка
Автоспуск
2 с, 10 с
Баланс белого
авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры (2500 К - 10 000 К)
Серийная съемка
до 6.5 кадров/с (150 снимков в JPEG, 21 в RAW)
Съёмка видео
Формат записи звука
Linear PCM / AAC
Видеосъемка
1920 x 1080, до 60 кадров/с, межкадровое сжатие (2 варианта, IPB Standard или Light)
Матрица
Датчик изображения
35.9 х 24 мм CMOS
Светочувствительность
фото: ISO 100 - 40 000 с расширением до 50 – 102 400, видео: ISO 100 - 25600 с расширением до 102 400
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
26.2
Прочие особенности
Особые характеристики
встроенная геолокация GPS, GLONASS, Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), MICHIBIKI (Япония): широта, долгота, высота, время в формате UTC, состояние захвата сигнала спутника
Дата анонса
01.01.2017
Комплектация
наглазник Eb, крышка корпуса R-F-3, ремень, аккумулятор LP-E6N, зарядное устройство LC-E6E, руководство пользователя, гарантийный талон
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер, RGB + инфракрасный датчик замера экспозиции с разрешением 7560 пикселей (63 сегмента): оценочный, частичный (6.5% кадра), точечный (3.2% кадра), центрально-взвешенный
Брекетинг экспозиции
2, 3, 5 или 7 кадров, +/- 3 EV, с шагом 1/3 или 1/2 ступени
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -3 до +1 диоптрии
Видоискатель
оптический, пентапризма, охват прибл. 98% кадра, увеличение 0.71x, вынесенная окулярная точка: прибл. 21 мм
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI mini (тип C)
Карта памяти
SD, SDHC или SDXC (UHS-I), 1 слот
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор LP-E6N, прибл. 1200 кадров (по стандарту CIPA, при использовании оптического видоискателя)
Физические характеристики
Вес
765 г (включая аккумулятор и карту памяти)
Размеры товара
144 x 110.5 x 74.8 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак, X-синхронизация 1/180 с.
Описание
Камера Canon EOS 6D Mark II, приходящая на смену модели EOS 6D, дает широкие возможности для съемки в различных жанрах — от репортажей в путешествиях до портретов. Она обладает целым рядом существенных преимуществ, включая расширенные возможности съемки, дополнительные элементы управления и гибкость при воплощении творческих замыслов. Камера EOS 6D Mark II создавалась с учетом отзывов владельцев и предлагает именно те функции, которые позволят фотографу превзойти самого себя. Новый полнокадровый датчик, процессор DIGIC 7, 45-точечная система автофокусировки и технология Dual Pixel CMOS AF обеспечивают высочайшее качество изображений, отвечающее требованиям как профессиональных фотографов, так и любителей.
Благодаря новому CMOS-датчику с разрешением 26,2 Мпикс, по качеству изображения и характеристикам камера значительно превосходит существующую модель Canon EOS 6D, а также камеры EOS с датчиком APC-S. Широкий динамический диапазон датчика увеличивает доступный интервал параметров экспозиции и гарантирует великолепные кадры при ярком освещении. Повышенная светочувствительность (ISO 40 000 с расширением до ISO 102 400) дает необходимую гибкость фотографам-документалистам, позволяя получать детализированные снимки даже глубокой ночью. Технологии EOS 6D Mark II в сочетании с новейшим процессором DIGIC 7 обеспечивают высокое качество изображений без дополнительной обработки. Независимо от того, снимаете вы огни северного сияния или звездную ночь в саду, «вау-эффект» и оригинальные новые снимки в вашем портфолио гарантированы.
45-точечная система автофокусировки с поддержкой пользовательской настройки и улучшенным отслеживанием поможет владельцам EOS 6D Mark II более точно воплощать свои творческие задумки. Переход на камеру EOS 6D Mark II позволит фотографу успешно справляться со сложными сюжетами, например, с быстрыми неожиданными событиями, такими как выход новобрачных под дождем конфетти. Помимо улучшенной обработки изображений благодаря процессору DIGIC 7, камера EOS 6D Mark II умеет также прогнозировать движение объекта в кадре и быстро реагировать на него. При скорости непрерывной съемки 6,5 кадров в секунду это открывает целый ряд новых возможностей. Новая система автофокусировки камеры EOS 6D Mark II точно фокусируется на объекте даже при самом слабом освещении — очень полезное свойство для съемки портретов в свете уходящего дня.
Знаменитая технология автофокусировки Canon Dual Pixel CMOS AF обеспечивает эффективное отслеживание, а также плавную и быструю фокусировку при съемке видео. Эти функции пригодятся также при макросъемке и предметной съемке с использованием режима Live View.
EOS 6D Mark II — первая полнокадровая камера EOS со встроенной системой стабилизации по 5 осям в режиме видео, компенсирующей колебания камеры при съемке на ходу и с рук. Сенсорный ЖК-экран с регулируемым углом наклона позволяет менять точку фокусировки прикосновением к экрану и вести съемку из нестандартных положений — например, над головами людей в толпе.
EOS 6D Mark II — первая камера Canon, которая одновременно поддерживает интервальную видеозапись с разрешением 4K и интервалометр, расширяя возможности творческой видеосъемки. Использовать эти технологии невероятно просто, и в сочетании с режимом 4K они идеально подойдут для создания великолепных детализированных роликов со звездным небом. Встроенный интервалометр предоставляет максимальные возможности при редактировании интервальных видеозаписей.
Улучшенные возможности подключения EOS 6D Mark II с использованием Wi-Fi и Bluetooth помогают всегда оставаться на связи. Гибкие функции передачи изображений на интеллектуальные устройства ускоряют рабочий процесс благодаря простой отправке отснятого материала. Также доступно дистанционное управление фото- и видеосъемкой со смартфона. Это удобно в тех случаях, когда неосторожное движение камеры может спугнуть объект съемки — например, замершую неподвижно бабочку. Встроенный модуль GPS отслеживает местоположение камеры, позволяя автоматически вести журнал ваших перемещений.
EOS 6D Mark II — идеальная камера для фотографов, которые предъявляют самые высокие требования к качеству каждого снимка. Точность и техническое совершенство EOS 6D Mark II позволяют уверенно снимать при любом освещении, полностью сосредоточившись на творческой задаче. EOS 6D Mark II — это компактная и легкая полнокадровая зеркальная камера. Она надежно защищена от пыли и влаги, и поэтому станет идеальным спутником для съемки на ходу. При этом камера обладает великолепными характеристиками и для других жанров съемки. Камера EOS 6D Mark II открывает своему владельцу удивительные новые возможности фотографии и обеспечивает стабильно высокое качество, помогая реализовать самые смелые амбиции.
Пресс-релиз Canon