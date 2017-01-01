Описание

Камера Canon EOS 6D Mark II, приходящая на смену модели EOS 6D, дает широкие возможности для съемки в различных жанрах — от репортажей в путешествиях до портретов. Она обладает целым рядом существенных преимуществ, включая расширенные возможности съемки, дополнительные элементы управления и гибкость при воплощении творческих замыслов. Камера EOS 6D Mark II создавалась с учетом отзывов владельцев и предлагает именно те функции, которые позволят фотографу превзойти самого себя. Новый полнокадровый датчик, процессор DIGIC 7, 45-точечная система автофокусировки и технология Dual Pixel CMOS AF обеспечивают высочайшее качество изображений, отвечающее требованиям как профессиональных фотографов, так и любителей.

Благодаря новому CMOS-датчику с разрешением 26,2 Мпикс, по качеству изображения и характеристикам камера значительно превосходит существующую модель Canon EOS 6D, а также камеры EOS с датчиком APC-S. Широкий динамический диапазон датчика увеличивает доступный интервал параметров экспозиции и гарантирует великолепные кадры при ярком освещении. Повышенная светочувствительность (ISO 40 000 с расширением до ISO 102 400) дает необходимую гибкость фотографам-документалистам, позволяя получать детализированные снимки даже глубокой ночью. Технологии EOS 6D Mark II в сочетании с новейшим процессором DIGIC 7 обеспечивают высокое качество изображений без дополнительной обработки. Независимо от того, снимаете вы огни северного сияния или звездную ночь в саду, «вау-эффект» и оригинальные новые снимки в вашем портфолио гарантированы.

45-точечная система автофокусировки с поддержкой пользовательской настройки и улучшенным отслеживанием поможет владельцам EOS 6D Mark II более точно воплощать свои творческие задумки. Переход на камеру EOS 6D Mark II позволит фотографу успешно справляться со сложными сюжетами, например, с быстрыми неожиданными событиями, такими как выход новобрачных под дождем конфетти. Помимо улучшенной обработки изображений благодаря процессору DIGIC 7, камера EOS 6D Mark II умеет также прогнозировать движение объекта в кадре и быстро реагировать на него. При скорости непрерывной съемки 6,5 кадров в секунду это открывает целый ряд новых возможностей. Новая система автофокусировки камеры EOS 6D Mark II точно фокусируется на объекте даже при самом слабом освещении — очень полезное свойство для съемки портретов в свете уходящего дня.

Знаменитая технология автофокусировки Canon Dual Pixel CMOS AF обеспечивает эффективное отслеживание, а также плавную и быструю фокусировку при съемке видео. Эти функции пригодятся также при макросъемке и предметной съемке с использованием режима Live View.

EOS 6D Mark II — первая полнокадровая камера EOS со встроенной системой стабилизации по 5 осям в режиме видео, компенсирующей колебания камеры при съемке на ходу и с рук. Сенсорный ЖК-экран с регулируемым углом наклона позволяет менять точку фокусировки прикосновением к экрану и вести съемку из нестандартных положений — например, над головами людей в толпе.

EOS 6D Mark II — первая камера Canon, которая одновременно поддерживает интервальную видеозапись с разрешением 4K и интервалометр, расширяя возможности творческой видеосъемки. Использовать эти технологии невероятно просто, и в сочетании с режимом 4K они идеально подойдут для создания великолепных детализированных роликов со звездным небом. Встроенный интервалометр предоставляет максимальные возможности при редактировании интервальных видеозаписей.

Улучшенные возможности подключения EOS 6D Mark II с использованием Wi-Fi и Bluetooth помогают всегда оставаться на связи. Гибкие функции передачи изображений на интеллектуальные устройства ускоряют рабочий процесс благодаря простой отправке отснятого материала. Также доступно дистанционное управление фото- и видеосъемкой со смартфона. Это удобно в тех случаях, когда неосторожное движение камеры может спугнуть объект съемки — например, замершую неподвижно бабочку. Встроенный модуль GPS отслеживает местоположение камеры, позволяя автоматически вести журнал ваших перемещений.

EOS 6D Mark II — идеальная камера для фотографов, которые предъявляют самые высокие требования к качеству каждого снимка. Точность и техническое совершенство EOS 6D Mark II позволяют уверенно снимать при любом освещении, полностью сосредоточившись на творческой задаче. EOS 6D Mark II — это компактная и легкая полнокадровая зеркальная камера. Она надежно защищена от пыли и влаги, и поэтому станет идеальным спутником для съемки на ходу. При этом камера обладает великолепными характеристиками и для других жанров съемки. Камера EOS 6D Mark II открывает своему владельцу удивительные новые возможности фотографии и обеспечивает стабильно высокое качество, помогая реализовать самые смелые амбиции.

Пресс-релиз Canon