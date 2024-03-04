Описание

Код товара: 138801

Встречайте Canon 6D Body - камера, которая отлично сочетает в себе профессиональное качество, надежность и передовые технологии. Созданная для тех, кто стремится к совершенству в каждом кадре, она станет незаменимым спутником в вашем творчестве. Ощутите мощь полнокадрового датчика изображения и воплотите свои самые яркие моменты с Canon 6D Body!

Полнокадровый CMOS-датчик на 20,2 мегапикселя для безупречно четких и детальных фотографий с естественными цветами и плавными переходами полутонов.

Разнообразные широкоугольные объективы EF для разнообразия в съемке пейзажей, интерьеров и уличной фотографии, а также для улучшенного контроля глубины резкости в портретах.

Легкая и прочная конструкция камеры, идеальная для путешествий, с простой и интуитивной эргономикой для использования в любых условиях.

Высокое качество изображения при низкой освещенности благодаря диапазону ISO от 100 до 25600 и 11-точечной системе фокусировки, работающей даже при освещенности до -3EV.

Четкий полнокадровый видоискатель и ЖК-экран Clear View II для интуитивного выбора композиции и удовольствия от съемки фотографий.

Творческие функции, включая режим расширенного динамического диапазона (HDR), компенсацию экспозиции, брекетинг автоэкспозиции и функцию мультиэкспозиции для создания уникальных снимков.

Встроенный GPS-модуль для записи координат местоположения и GPS-логгера для ведения записи маршрута даже при выключенной камере.

Модуль Wi-Fi для беспроводной передачи изображений и возможности удаленной съемки с компьютера, Mac или смартфона, а также для легкого обмена фотографиями с близкими и друзьями.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, небольшие царапины и потёртости корпуса, небольшой износ резинок корпуса; пробег 13 000.

Комплектация: 2 акб, з/у (без вилки), ремешок, коробка, документы.

Гарантия 90 дней.