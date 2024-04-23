Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075182 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-23/05

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Задать вопрос Причина уценки: потертости, царапины на нижней части корпуса, нет байонетной крышки, нет декоративной накладки выбора режимов, на дисплее приклеена пленка/ 45 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140182 Тип камеры зеркальная Байонет Canon EF Число эффективных мегапикселей матрицы 20.2 Физический размер матрицы 36 x 24 мм Разрешение по X 5472 пикс. Разрешение по Y 3648 пикс. Тип матрицы CMOS Формат матрицы Full frame Кроп-фактор 1 Тип автофокуса фазовый Количество точек фокусировки 11 Чувствительность ISO, мин 100 Чувствительность ISO, макс 25600 Светочувствительность ISO ISO102400, ISO12800, ISO25600, ISO51200, ISO6400 Скорость быстрой съемки 4.5 кадров/с Видоискатель зеркальный (TTL) Поле зрения видоискателя 97 % Размер экрана 3 " Число точек LCD 1044000 Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC Емкость аккумулятора (количество фотографий) 1090 Габариты/Вес Ширина 145 мм Высота 111 мм Толщина 71 мм Вес камеры (с элементами питания) 755 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние: 4 # 381051000982 Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень, наглазник пробег: 76938 затвор, 82109 зеркало Гарантия 90 дней.

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