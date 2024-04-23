Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075182
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-23/05
Причина уценки:
потертости, царапины на нижней части корпуса, нет байонетной крышки, нет декоративной накладки выбора режимов, на дисплее приклеена пленка/
45 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140182
Тип камеры зеркальная
Байонет Canon EF
Число эффективных мегапикселей матрицы 20.2
Физический размер матрицы 36 x 24 мм
Разрешение по X 5472 пикс. Разрешение по Y 3648 пикс.
Тип матрицы CMOS Формат матрицы Full frame
Кроп-фактор 1
Тип автофокуса фазовый
Количество точек фокусировки 11
Чувствительность ISO, мин 100 Чувствительность ISO, макс 25600
Светочувствительность ISO ISO102400, ISO12800, ISO25600, ISO51200, ISO6400
Скорость быстрой съемки 4.5 кадров/с
Видоискатель зеркальный (TTL) Поле зрения видоискателя 97 %
Размер экрана 3 " Число точек LCD 1044000
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Емкость аккумулятора (количество фотографий) 1090
Габариты/Вес
Ширина 145 мм
Высота 111 мм
Толщина 71 мм
Вес камеры (с элементами питания) 755 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
# 381051000982
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень, наглазник
пробег: 76938 затвор, 82109 зеркало
Гарантия 90 дней.
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