Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074647 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-02/4

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости на корпусе и дисплее. 43 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139647 Фотокамера с поддержкой сменных объективов

байонет: Canon EF

матрица: 26.2 МП (APS)

выдержка: 0.00 - 30 с

чувствительность: 100 - 3200 ISO , AutoISO

съемка видео: Full HD 1080p

поворотный экран 3"

карты памяти: SDHC, Secure Digital, SDXC

интерфейсы: Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, микрофонный вход Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень, инструкция Пробег: 30710 кадров.

Гарантия 90 дней.

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