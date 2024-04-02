Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074647
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-02/4
Причина уценки:
Потёртости на корпусе и дисплее.
43 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139647
Фотокамера с поддержкой сменных объективов
байонет: Canon EF
матрица: 26.2 МП (APS)
выдержка: 0.00 - 30 с
чувствительность: 100 - 3200 ISO , AutoISO
съемка видео: Full HD 1080p
поворотный экран 3"
карты памяти: SDHC, Secure Digital, SDXC
интерфейсы: Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, микрофонный вход
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень, инструкция
Пробег: 30710 кадров.
Гарантия 90 дней.
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