Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073643
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-23
Причина уценки:
4 следы эксплуатации, пробег 232000 кадров.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип камеры зеркальная
Объектив Поддержка сменных объективов байонет Canon EF
Объектив в комплекте нет
Матрица
Общее число пикселов 20.6 млн
Число эффективных пикселов 20.2 млн
Размер Full frame (36 x 24 мм)
Кроп-фактор 1
Байонет Canon EF
Стабилизатор изображения (фотосъемка) отсутствует
Число мегапикселей матрицы 20.6 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы 20.2 МП
Размер Full frame (36 x 24 мм)
Максимальное разрешение 5472 x 3648
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1
Код товара: 138643
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4 следы эксплуатации, пробег 232000 кадров.
Комплектация: камера, АКБ, ремень.
Гарантия 90 дней.