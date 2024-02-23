Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073643 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-23

<













>









Задать вопрос Причина уценки: 4 следы эксплуатации, пробег 232000 кадров. 36 990 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Тип камеры зеркальная

Объектив Поддержка сменных объективов байонет Canon EF

Объектив в комплекте нет

Матрица

Общее число пикселов 20.6 млн

Число эффективных пикселов 20.2 млн

Размер Full frame (36 x 24 мм)

Кроп-фактор 1

Байонет Canon EF

Стабилизатор изображения (фотосъемка) отсутствует

Число мегапикселей матрицы 20.6 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы 20.2 МП

Размер Full frame (36 x 24 мм)

Максимальное разрешение 5472 x 3648

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1 Код товара: 138643

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 следы эксплуатации, пробег 232000 кадров.

Комплектация: камера, АКБ, ремень.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.