Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072588
Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-29
Причина уценки:
Мелкие царапины, потёртости загрязнения корпуса, нет накладки на диск режимов, пробег 27 000 кадров.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Компактная цифровая зеркальная камера с полнокадровым датчиком на 20,2 мегапикселя. Идеально подходит для портретной съемки и путешествий, обеспечивает точный контроль над глубиной резкости и может использоваться с большим количеством широкоугольных объективов EF.
Матрица — КМОП 35,8 × 23,9 мм;
Разрешение — 5472 × 3648 (20,0 млн пикселей);
Диапазон ISO — 100—25600, расширение до 50—102400;
Зоны фокусировки — 11 датчиков (1 крестовой);
Режимы автофокуса — покадровый (One-Shot), следящий (AI-Servo), автоматический выбор режимов (AI-Focus);
Экспозиция — 63-зонный TTL-замер, система iFCL, в режиме Live View - 315-зонный замер;
Режимы экспозамера — центро-взвешенный, оценочный, частичный, точечный (по центральной точке);
Диапазон выдержек — 1/4000 — 30 с, длительная экспозиция;
Серийная съёмка — 4,5 кадра в секунду;
Экран — 3 дюйма, TFT, 1,04 млн пикселей;
Съёмка видео — 1920 × 1080, до 30 кадров/с, H.264;
Накопитель — SD (поддержка SDXC);
Размеры — 144,5 × 110,5 × 71,2 мм;
Вес — 690 г (корпус), 770 г (с аккумулятором);
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины, потёртости загрязнения корпуса, нет накладки на диск режимов, пробег 27 000 кадров.
Комплектация: акб, з/у, ремешок.
Гарантия 90 дней.