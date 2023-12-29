Описание

Компактная цифровая зеркальная камера с полнокадровым датчиком на 20,2 мегапикселя. Идеально подходит для портретной съемки и путешествий, обеспечивает точный контроль над глубиной резкости и может использоваться с большим количеством широкоугольных объективов EF.

Матрица — КМОП 35,8 × 23,9 мм;

Разрешение — 5472 × 3648 (20,0 млн пикселей);

Диапазон ISO — 100—25600, расширение до 50—102400;

Зоны фокусировки — 11 датчиков (1 крестовой);

Режимы автофокуса — покадровый (One-Shot), следящий (AI-Servo), автоматический выбор режимов (AI-Focus);

Экспозиция — 63-зонный TTL-замер, система iFCL, в режиме Live View - 315-зонный замер;

Режимы экспозамера — центро-взвешенный, оценочный, частичный, точечный (по центральной точке);

Диапазон выдержек — 1/4000 — 30 с, длительная экспозиция;

Серийная съёмка — 4,5 кадра в секунду;

Экран — 3 дюйма, TFT, 1,04 млн пикселей;

Съёмка видео — 1920 × 1080, до 30 кадров/с, H.264;

Накопитель — SD (поддержка SDXC);

Размеры — 144,5 × 110,5 × 71,2 мм;

Вес — 690 г (корпус), 770 г (с аккумулятором);

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины, потёртости загрязнения корпуса, нет накладки на диск режимов, пробег 27 000 кадров.

Комплектация: акб, з/у, ремешок.

Гарантия 90 дней.