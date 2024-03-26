Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 650D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074462 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-26

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. 25 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 139462 Тип камеры зеркальная Байонет Canon EF/EF-S Число эффективных мегапикселей матрицы 18 МП Размер APS-C (22.3 х 14.9 мм) Максимальное разрешение 5184 x 3456 Тип матрицы CMOS Кроп-фактор 1.6 Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние: 5 # 073033052167/9346536962 Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), кабель USB, ремень, наглазник, байонетная крышка; Объектив, передняя и задняя крышки, документация, коробка Гарантия 90 дней.

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