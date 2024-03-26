Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 650D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074462
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-26
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
25 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139462
Тип камеры зеркальная
Байонет Canon EF/EF-S
Число эффективных мегапикселей матрицы 18 МП
Размер APS-C (22.3 х 14.9 мм)
Максимальное разрешение 5184 x 3456
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1.6
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 073033052167/9346536962
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), кабель USB, ремень, наглазник, байонетная крышка; Объектив, передняя и задняя крышки, документация, коробка
Гарантия 90 дней.
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