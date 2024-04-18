Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 650D Kit EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075089 Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-18/5

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Задать вопрос Причина уценки: Пылинка под передней линзой 33 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Комплект EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

Тип камеры зеркальная

Объектив в комплекте есть

Байонет Canon EF/EF-S

Число мегапикселей матрицы 18.5 Мпикс

Тип матрицы CMOS

Формат матрицы APS-C

Тип автофокуса гибридный

Скорость быстрой съемки

5 кадров/с

Видоискатель зеркальный (TTL)

Максимальное расстояние действия вспышки 13 м

Размер экрана 3 "

Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Максимальное разрешение видеосъемки 1920x1080

Ширина 133 мм

Высота 100 мм

Толщина 79 мм

Вес камеры (с элементами питания) 575 г Код товара: 140089

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5- Пылинка под передней линзой

Комплектация: Фотокамера, объектив, аккумулятор, ремешок шейный.

Пробег затвора 4012

Гарантия 90 дней.

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