Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 650D Kit EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075089
Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-18/5
Причина уценки:
Пылинка под передней линзой
Гарантия 90 дней
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Описание
Комплект EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
Тип камеры зеркальная
Объектив в комплекте есть
Байонет Canon EF/EF-S
Число мегапикселей матрицы 18.5 Мпикс
Тип матрицы CMOS
Формат матрицы APS-C
Тип автофокуса гибридный
Скорость быстрой съемки
5 кадров/с
Видоискатель зеркальный (TTL)
Максимальное расстояние действия вспышки 13 м
Размер экрана 3 "
Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Максимальное разрешение видеосъемки 1920x1080
Ширина 133 мм
Высота 100 мм
Толщина 79 мм
Вес камеры (с элементами питания) 575 г
Код товара: 140089
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5- Пылинка под передней линзой
Комплектация: Фотокамера, объектив, аккумулятор, ремешок шейный.
Пробег затвора 4012
Гарантия 90 дней.