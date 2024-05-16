Описание

Идеальная камера для первого опыта в мире изображений EOS.

18-мегапиксельный датчик камеры EOS 650D прекрасно подходит и для съемки фотографий, и для съемки видео в формате Full HD.

Сенсорный ЖК-экран с переменным углом наклона Clear View II делает съемку еще более удобной.

Преимущества Датчик APS-C CMOS с 18,0 млн пикселей

Видео в формате Full HD с ручным управлением и непрерывной автофокусировкой

Серийная съемка 5 кадров/с

Сенсорный ЖК-экран с переменным углом наклона Clear View II

ISO 100 — 12800 с возможностью расширения до ISO 25600

9-точечная система автофокусировки по широкой зоне

Встроенный передатчик для вспышек Speedlite

Улучшенное качество изображений

Отличная детализация с разрешением 18 млн. пикселей, плавные переходы тонов и точная цветопередача 14-битного процессора обработки изображений DIGIC 5.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. Пробег 19200 кадров.

Комплектация: ремень, наглазник, ориг. з/у, аккумулятор, заглушка байонета, коробка.

Гарантия 90 дней.