Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 650D Kit EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075695
Артикул : б/у-Крд К 2024-05-16
Причина уценки:
Пробег 19200 кадров. Следы эксплуатации на корпусе.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Идеальная камера для первого опыта в мире изображений EOS.
18-мегапиксельный датчик камеры EOS 650D прекрасно подходит и для съемки фотографий, и для съемки видео в формате Full HD.
Сенсорный ЖК-экран с переменным углом наклона Clear View II делает съемку еще более удобной.
Преимущества Датчик APS-C CMOS с 18,0 млн пикселей
Видео в формате Full HD с ручным управлением и непрерывной автофокусировкой
Серийная съемка 5 кадров/с
Сенсорный ЖК-экран с переменным углом наклона Clear View II
ISO 100 — 12800 с возможностью расширения до ISO 25600
9-точечная система автофокусировки по широкой зоне
Встроенный передатчик для вспышек Speedlite
Улучшенное качество изображений
Отличная детализация с разрешением 18 млн. пикселей, плавные переходы тонов и точная цветопередача 14-битного процессора обработки изображений DIGIC 5.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Пробег 19200 кадров.
Комплектация: ремень, наглазник, ориг. з/у, аккумулятор, заглушка байонета, коробка.
Гарантия 90 дней.