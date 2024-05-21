Описание

Canon EOS 650D обладает рядом функций, которые делают ее отличным выбором для начинающего или опытного:

18-мегапиксельная матрица CMOS APS-C для создания высококачественных изображений и видео Full HD;

5-точечная система автофокусировки с фазовым детектированием для быстрой и точной автофокусировки;

3-дюймовый поворотный ЖК-дисплей с тачскрином для удобного просмотра и управления изображениями;

Серийная съемка со скоростью 5 кадров в секунду для съемки динамичных объектов;

Съемка видео Full HD 1080p со скоростью 30 кадров в секунду;

Wi-Fi и NFC.

Это разносторонняя камера, которая подходит для самых разных направлений фотографии, в том числе портретной, пейзажной, туристической или спортивной съёмки.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, небольшие царапины корпуса, немного побелели резинки корпуса; пробег 9 500 кадров.

Комплектация: акб, з/у, ремешок.

Гарантия 90 дней.