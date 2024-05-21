Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 650D Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075788
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-21
Причина уценки:
Небольшие царапины корпуса, немного побелели резинки корпуса; пробег 9 500 кадров.
Гарантия 90 дней
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Описание
Canon EOS 650D обладает рядом функций, которые делают ее отличным выбором для начинающего или опытного:
18-мегапиксельная матрица CMOS APS-C для создания высококачественных изображений и видео Full HD;
5-точечная система автофокусировки с фазовым детектированием для быстрой и точной автофокусировки;
3-дюймовый поворотный ЖК-дисплей с тачскрином для удобного просмотра и управления изображениями;
Серийная съемка со скоростью 5 кадров в секунду для съемки динамичных объектов;
Съемка видео Full HD 1080p со скоростью 30 кадров в секунду;
Wi-Fi и NFC.
Это разносторонняя камера, которая подходит для самых разных направлений фотографии, в том числе портретной, пейзажной, туристической или спортивной съёмки.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, небольшие царапины корпуса, немного побелели резинки корпуса; пробег 9 500 кадров.
Комплектация: акб, з/у, ремешок.
Гарантия 90 дней.