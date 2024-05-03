Описание

Код товара: 140414

Датчик APS-C CMOS с 18,0 млн пикселей

Видео в формате Full HD с ручным управлением и непрерывной автофокусировкой

Серийная съемка 5 кадров/с

Сенсорный ЖК-экран с переменным углом наклона Clear View II

ISO 100 —12800 с возможностью расширения до ISO 25600

9-точечная система автофокусировки по широкой зоне

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 (Пробег 22500 кадров. Незначительные потертости на корпусе, дисплее)

Комплектация: Родное зу, акб, коробка

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения