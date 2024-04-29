Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 60D Body (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075328 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-29

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные потёртости на корпусе. 22 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140329 Canon EOS 60D Body Характеристики: Тип МАТРИЦЫ 22,3 x 14,9 мм CMOS

Количество эффективных пикселей Прибл. 18,00 мегапикселов

Процессор обработки изображения DIGIC 4

Крепление объектива Объективы EF/EF-S

Система / точки AF

9 крестовых точек автофокусировки (f/2,8 в центре)

Серийная съемка Макс. Прибл. 5,3 кадра/с (скорость сохраняется как минимум примерно для 58 кадров (JPEG)№і или 16 кадров в (RAW)Іі

Режим Live View

Угол охвата Прибл. 100% (по горизонтали и вертикали)

Частота кадров 30 кадров/с

Тип Карты SD, SDHC или SDXC

Аккумуляторы Литиево-ионный аккумулятор LP-E6 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования; пробег 17 500.

Комплектация:акб, з/у USB-кабель, ремешок;2931423741;

Гарантия 14 дней.

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