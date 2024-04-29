Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 60D Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075328
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-29
Причина уценки:
незначительные потёртости на корпусе.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 140329
Canon EOS 60D Body
Характеристики:
Тип МАТРИЦЫ 22,3 x 14,9 мм CMOS
Количество эффективных пикселей Прибл. 18,00 мегапикселов
Процессор обработки изображения DIGIC 4
Крепление объектива Объективы EF/EF-S
Система / точки AF
9 крестовых точек автофокусировки (f/2,8 в центре)
Серийная съемка Макс. Прибл. 5,3 кадра/с (скорость сохраняется как минимум примерно для 58 кадров (JPEG)№і или 16 кадров в (RAW)Іі
Режим Live View
Угол охвата Прибл. 100% (по горизонтали и вертикали)
Частота кадров 30 кадров/с
Тип Карты SD, SDHC или SDXC
Аккумуляторы Литиево-ионный аккумулятор LP-E6
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования; пробег 17 500.
Комплектация:акб, з/у USB-кабель, ремешок;2931423741;
Гарантия 14 дней.