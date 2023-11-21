Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 60D Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071627
Артикул : б/у-П72 К 2023-11-21
Причина уценки:
Пробег 15846 кадров, небольшие потертости на корпусе
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Код товара: 136627
Тип камеры зеркальная
Формат матрицы APS-C
Максимальное разрешение записи видеоролика 1920x1080
Байонет Canon EF/EF-S
Экран два экрана, поворотный, работа в режиме видоискателя
Видоискатель зеркальный (TTL)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 (Пробег 15846 кадров, небольшие потертости на корпусе)
Комплектация: Родное зу, акб, ремень
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
Наши преимущества:
- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику
- Выгодный Trade-in
- Дистанционный Trade-in по России
- Оплаты банковскими картами
- Возможность купить в кредит
- Обмен на новую и Б/У технику
- Бесплатная доставка по всей России
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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").
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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:
ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут
ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут
Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения