Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 600D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073458
Артикул : б/у-Н1 К 2024-02-15
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости, нет наглазника; пробег 13 000.
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Описание
Датчик APS-C CMOS с 18 млн. пикселов позволяет делать безупречно четкие снимки и передавать мельчайшие детали. Такое высокое разрешение позволяет печатать фотографии в крупном формате, а также вырезать части снимка для создания новой композиции.
Чувствительность ISO 100 - 6400, с возможностью увеличения до ISO 12 800, позволяет делать качественные фотографии при съемке с рук в условиях слабого освещения без использования вспышки.
Сердце Canon EOS 600D — 14-битный процессор обработки изображения DIGIC 4, который обеспечивает исключительную цветопередачу, плавные переходы полутонов и строгий контроль цифрового шума.
Интеллектуальный сценарный режим (Scene Intelligent Auto) детально анализирует каждую сцену и выбирает оптимальные настройки камеры, предоставляя вам сосредоточить на том, что действительно важно - на вашей фотографии.
Снимайте видео в формате Full-HD с ручными настройками частоты кадров, экспозиции и звука. Технология Video Snapshot позволяет соединять видеоролики длительностью 2, 4 или 8 секунд в один видеофайл, создавая впечатление профессионального монтажа, а Movie Digital Zoom делает возможным 3-10-кратное увеличение.
9 точек автофокусировки, включая центральный сенсор крестового типа, распределены по рамке, позволяя быстро и точно сфокусироваться даже на предметах, смещенных относительно центра. 63-зонной замер экспозиции iFCL обеспечивает неизменно точную экспозицию.
Экран с переменным углом, диагональю 7,7 см (3,0”) и разрешением 1 040 тыс. точек.
С помощью ЖК-дисплея Clear View с диагональю 7,7 см (3,0”) вы можете снимать под необычным углом, а разрешение в 1 040 000 точек обеспечивает еще более высокую четкость.
Творческие эффекты фильтров применимы к файлам форматов Raw и JPEG после съемки и включают Эффект игрушечной камеры, Мягкий фокус, Эффект миниатюры, Зернистость ч/б и Эффект "рыбий глаз".
Встроенное беспроводное устройство управления вспышкой Speedlite и технология Easy Wireless позволяют использовать вспышки TTL отдельно от камеры, обходясь без дополнительных аксессуаров.
EOS 600D совместима со всеми объективами и аксессуарами EOS: со вспышками, устройствами дистанционного спуска затвора и с более чем 60-ю объективами, заслужившими доверие профессиональных фотографов по всему миру.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, мелкие царапины и потёртости, нет наглазника; пробег 13 000.
Комплектация: акб, з/у, ремешок, крышка передняя, документы.
Гарантия 90 дней.