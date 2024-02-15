Описание

Датчик APS-C CMOS с 18 млн. пикселов позволяет делать безупречно четкие снимки и передавать мельчайшие детали. Такое высокое разрешение позволяет печатать фотографии в крупном формате, а также вырезать части снимка для создания новой композиции.

Чувствительность ISO 100 - 6400, с возможностью увеличения до ISO 12 800, позволяет делать качественные фотографии при съемке с рук в условиях слабого освещения без использования вспышки.

Сердце Canon EOS 600D — 14-битный процессор обработки изображения DIGIC 4, который обеспечивает исключительную цветопередачу, плавные переходы полутонов и строгий контроль цифрового шума.

Интеллектуальный сценарный режим (Scene Intelligent Auto) детально анализирует каждую сцену и выбирает оптимальные настройки камеры, предоставляя вам сосредоточить на том, что действительно важно - на вашей фотографии.

Снимайте видео в формате Full-HD с ручными настройками частоты кадров, экспозиции и звука. Технология Video Snapshot позволяет соединять видеоролики длительностью 2, 4 или 8 секунд в один видеофайл, создавая впечатление профессионального монтажа, а Movie Digital Zoom делает возможным 3-10-кратное увеличение.

9 точек автофокусировки, включая центральный сенсор крестового типа, распределены по рамке, позволяя быстро и точно сфокусироваться даже на предметах, смещенных относительно центра. 63-зонной замер экспозиции iFCL обеспечивает неизменно точную экспозицию.

Экран с переменным углом, диагональю 7,7 см (3,0”) и разрешением 1 040 тыс. точек.

С помощью ЖК-дисплея Clear View с диагональю 7,7 см (3,0”) вы можете снимать под необычным углом, а разрешение в 1 040 000 точек обеспечивает еще более высокую четкость.

Творческие эффекты фильтров применимы к файлам форматов Raw и JPEG после съемки и включают Эффект игрушечной камеры, Мягкий фокус, Эффект миниатюры, Зернистость ч/б и Эффект "рыбий глаз".

Встроенное беспроводное устройство управления вспышкой Speedlite и технология Easy Wireless позволяют использовать вспышки TTL отдельно от камеры, обходясь без дополнительных аксессуаров.

EOS 600D совместима со всеми объективами и аксессуарами EOS: со вспышками, устройствами дистанционного спуска затвора и с более чем 60-ю объективами, заслужившими доверие профессиональных фотографов по всему миру.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, мелкие царапины и потёртости, нет наглазника; пробег 13 000.

Комплектация: акб, з/у, ремешок, крышка передняя, документы.

Гарантия 90 дней.