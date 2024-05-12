Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 600D Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075552
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-12/02
Причина уценки:
потертости, мелкие царапины на корпусе, на нижней части корпуса круговая царапина от штативной площадки, нет байонетной крышки.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140552
Тип камеры зеркальная
Число эффективных мегапикселей матрицы 18.7
Физический размер матрицы 22.3 х 14.9 мм
Тип матрицы CMOS
Формат матрицы APS-C
Кроп-фактор 1.6
Тип автофокуса фазовый
Чувствительность ISO, мин 100
Чувствительность ISO, макс 3200
Светочувствительность ISO ISO12800, ISO6400
Скорость быстрой съемки 3.7 кадров/с
Поле зрения видоискателя 95 %
Размер экрана 3"
Число точек LCD 1040000
Экран поворотный
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Количество аккумуляторов 1
Емкость аккумулятора 1120 мА·ч
Емкость аккумулятора (количество фотографий) 440
Габариты/Вес
Ширина 133 мм
Высота 100 мм
Толщина 80 мм
Вес камеры (без элементов питания) 515 г
Вес камеры (с элементами питания) 570 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 243076214226
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень
Гарантия 90 дней.