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    Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 600D Body (состояние 5-) (б/у)

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    Код товара : УТ-00075552

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-12/02

    • EOS 600D Body (состояние 5-)
    • EOS 600D Body (состояние 5-)
    • EOS 600D Body (состояние 5-)
    • EOS 600D Body (состояние 5-)
    • EOS 600D Body (состояние 5-)
    • EOS 600D Body (состояние 5-)
    • EOS 600D Body (состояние 5-)
    • EOS 600D Body (состояние 5-)
    • EOS 600D Body (состояние 5-)
    • EOS 600D Body (состояние 5-)
    • EOS 600D Body (состояние 5-)
    • EOS 600D Body (состояние 5-)
    • EOS 600D Body (состояние 5-)
    • EOS 600D Body (состояние 5-)
    • EOS 600D Body (состояние 5-)
    • EOS 600D Body (состояние 5-)
    • EOS 600D Body (состояние 5-)
    • EOS 600D Body (состояние 5-)
    • EOS 600D Body (состояние 5-)

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    Причина уценки:

    потертости, мелкие царапины на корпусе, на нижней части корпуса круговая царапина от штативной площадки, нет байонетной крышки.

    18 000 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 140552

    Тип камеры зеркальная
    Число эффективных мегапикселей матрицы 18.7
    Физический размер матрицы 22.3 х 14.9 мм
    Тип матрицы CMOS
    Формат матрицы APS-C
    Кроп-фактор 1.6
    Тип автофокуса фазовый
    Чувствительность ISO, мин 100
    Чувствительность ISO, макс 3200
    Светочувствительность ISO ISO12800, ISO6400
    Скорость быстрой съемки 3.7 кадров/с
    Поле зрения видоискателя 95 %
    Размер экрана 3"
    Число точек LCD 1040000
    Экран поворотный
    Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
    Количество аккумуляторов 1
    Емкость аккумулятора 1120 мА·ч
    Емкость аккумулятора (количество фотографий) 440
    Габариты/Вес
    Ширина 133 мм
    Высота 100 мм
    Толщина 80 мм
    Вес камеры (без элементов питания) 515 г
    Вес камеры (с элементами питания) 570 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: 5-
    # 243076214226
    Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.