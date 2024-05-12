Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 600D Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075552 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-12/02

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Задать вопрос Причина уценки: потертости, мелкие царапины на корпусе, на нижней части корпуса круговая царапина от штативной площадки, нет байонетной крышки. 18 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140552 Тип камеры зеркальная

Число эффективных мегапикселей матрицы 18.7

Физический размер матрицы 22.3 х 14.9 мм

Тип матрицы CMOS

Формат матрицы APS-C

Кроп-фактор 1.6

Тип автофокуса фазовый

Чувствительность ISO, мин 100

Чувствительность ISO, макс 3200

Светочувствительность ISO ISO12800, ISO6400

Скорость быстрой съемки 3.7 кадров/с

Поле зрения видоискателя 95 %

Размер экрана 3"

Число точек LCD 1040000

Экран поворотный

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Количество аккумуляторов 1

Емкость аккумулятора 1120 мА·ч

Емкость аккумулятора (количество фотографий) 440

Габариты/Вес

Ширина 133 мм

Высота 100 мм

Толщина 80 мм

Вес камеры (без элементов питания) 515 г

Вес камеры (с элементами питания) 570 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

# 243076214226

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень

Гарантия 90 дней.

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