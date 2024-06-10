Описание

Код товара: 141261

Canon EOS 600D Body (состояние 4)

Тип 22,3 x 14,9 мм CMOS

Количество эффективных пикселей Прибл. 18,0 млн. пикселей

Очистка датчика встроенная система очистки EOS

DIGIC 4

Крепление объектива EF/EF-S

Фокусное расстояние эквивалент 1,6x фокусного расстояния объектива

Компенсация экспозиции +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)).

Чувствительность ISO АВТО (100-6400), 100-6400 с возможностью расширения (примерно до 12800) с шагом 1 ступень

Фокальный затвор с электронным управлением

диапазон выдержки 30–1/4000 с (с шагом 1/2 или 1/3), ручная длительная выдержка (Полный диапазон выдержек. Доступный диапазон зависит от режима съемки).

Автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы. Ручной баланс белого.

Встроенная вспышка GN (ISO 100, м) 13

Время восстановления встроенной вспышки Прибл. 3 с

Серийная съемка Макс. Прибл. 3,7 кадра/с прибл. для 34 изображения в JPEG№і, 6 изображений в RAWІі

Тип Карты SD, SDHC или SDXC

Аккумулятор 1 x литиево-ионный аккумулятор LP-E8

Зарядные устройства LC-E8

Материалы корпуса нержавеющая сталь и поликарбонатная смола со стекловолокном

Габариты (Ш х В х Г) 133,1 x 99,5 x 79,7 мм

Вес (только корпус) Прибл. 570 г (по стандарту тестирования CIPA включая аккумулятор и карту памяти)

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4;; небольшие потёртости корпуса,царапины на дисплее; пробег 46 600 кадров.

Комплектация:акб, з/у; сумка 043022016132.

Гарантия 90 дней.