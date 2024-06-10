Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 600D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076261
Артикул : б/у-Н1 К 2024-06-10
Причина уценки:
небольшие потёртости корпуса,царапины на дисплее.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141261
Canon EOS 600D Body (состояние 4)
Тип 22,3 x 14,9 мм CMOS
Количество эффективных пикселей Прибл. 18,0 млн. пикселей
Очистка датчика встроенная система очистки EOS
DIGIC 4
Крепление объектива EF/EF-S
Фокусное расстояние эквивалент 1,6x фокусного расстояния объектива
Компенсация экспозиции +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)).
Чувствительность ISO АВТО (100-6400), 100-6400 с возможностью расширения (примерно до 12800) с шагом 1 ступень
Фокальный затвор с электронным управлением
диапазон выдержки 30–1/4000 с (с шагом 1/2 или 1/3), ручная длительная выдержка (Полный диапазон выдержек. Доступный диапазон зависит от режима съемки).
Автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы. Ручной баланс белого.
Встроенная вспышка GN (ISO 100, м) 13
Время восстановления встроенной вспышки Прибл. 3 с
Серийная съемка Макс. Прибл. 3,7 кадра/с прибл. для 34 изображения в JPEG№і, 6 изображений в RAWІі
Тип Карты SD, SDHC или SDXC
Аккумулятор 1 x литиево-ионный аккумулятор LP-E8
Зарядные устройства LC-E8
Материалы корпуса нержавеющая сталь и поликарбонатная смола со стекловолокном
Габариты (Ш х В х Г) 133,1 x 99,5 x 79,7 мм
Вес (только корпус) Прибл. 570 г (по стандарту тестирования CIPA включая аккумулятор и карту памяти)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4;; небольшие потёртости корпуса,царапины на дисплее; пробег 46 600 кадров.
Комплектация:акб, з/у; сумка 043022016132.
Гарантия 90 дней.