Описание

Код товара: 137212

Тип камеры Зеркальный фотоаппарат

Объектив в комплекте есть

Байонет Canon EF/EF-S

Число эффективных мегапикселей матрицы 18 МП

Размер APS-C (22.3 х 14.9 мм)

Максимальное разрешение 5184 x 3456

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1.6

Тип автофокуса фазовый

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 3

# n/a

Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень (не оригинальный тканевый цветной),заглушка на байонет.

Пробег: 98 059/117 321 (затвор/блок зеркал).

Гарантия от 14 до 90 дней.