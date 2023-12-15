Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 600D Body (состояние 3) (б/у)
Код товара : УТ-00072212
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-15/01
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости, царапины, плохо фиксируется крышка батарейного отсека, отсутствует наглазник.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137212
Тип камеры Зеркальный фотоаппарат
Объектив в комплекте есть
Байонет Canon EF/EF-S
Число эффективных мегапикселей матрицы 18 МП
Размер APS-C (22.3 х 14.9 мм)
Максимальное разрешение 5184 x 3456
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1.6
Тип автофокуса фазовый
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 3
# n/a
Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень (не оригинальный тканевый цветной),заглушка на байонет.
Пробег: 98 059/117 321 (затвор/блок зеркал).
Гарантия от 14 до 90 дней.