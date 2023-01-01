Описание

Совершенство в деталях

30-мегапиксельный датчик позволяет создавать изображения с высоким уровнем детализации и низким уровнем шума даже в ярко освещенных и сильно затененных участках кадра. Высокая скорость считывания информации с датчика обеспечивает впечатляющую производительность. Файлы Dual Pixel RAW (DPRAW) предлагают широкие возможности редактирования изображений. Каждый файл состоит из двух изображений, снятых с помощью разных частей каждого пикселя. Использование программного обеспечения Digital Photo Professional позволяет вносить мельчайшие изменения в месте максимальной резкости с помощью данных о глубине, содержащихся в файле DPRAW. Кроме того, элементы вне зоны резкости можно перемещать по горизонтали с помощью функции Bokeh Shift. Производительность в условиях слабого освещения была улучшена для всего диапазона значений ISO одновременно со значительным уменьшением уровня цифрового шума. Также максимальное значение ISO было увеличено до ISO 32000 (с возможностью расширения до ISO 102 400). Вы можете быть уверены в превосходном качестве изображений даже в условиях плохого освещения. Встроенная функция коррекции аберрации объектива улучшает его рабочие характеристики, компенсируя такие факторы, как дифракция и искажения. Функция Digital Lens Optimizer расширяет возможности коррекции, компенсируя еще больше оптических искажений, включая эффект от оптического фильтра нижних частот камеры. Результат — оптимальная производительность и невероятное качество изображения.

Неизменная точность

Усовершенствованная система автофокусировки камеры EOS 5D Mark IV отслеживает объект съемки благодаря 61 точке фокусировки, которые распределены по обширной области кадра. Система работает в условиях освещенности до -3EV и при максимальной диафрагме всего f/8. Систему фокусировки камеры можно настроить в соответствии с условиями съемки с помощью 6 предустановленных режимов, доступных для быстрого выбора. Технология Dual Pixel CMOS AF обеспечивает быструю непрерывную автофокусировку с фазовым детектированием во время съемки в режиме Live View даже в условиях освещенности -4EV. Во время видеосъемки эта технология обеспечивает плавную непрерывную фокусировку при любом разрешении и формате, позволяя создавать профессиональный эффект плавного перевода фокуса лишь касанием экрана. При съемке в условиях искусственного освещения режим подавления мерцания камеры EOS 5D Mark IV предотвращает непредвиденные изменения экспозиции, рассчитывая время каждого снимка так, чтобы оно совпадало с периодами максимальной яркости. Камера оснащена специальным датчиком замера экспозиции с распознаванием инфракрасного спектра и разрешением 150 000 пикселей, который обеспечивает высокую точность замера экспозиции. Он также работает совместно с системой автофокусировки камеры, позволяя обнаруживать и отслеживать цветные предметы и выполнять распознавание лиц.

Создана для безупречной работы

Камера EOS 5D MARK IV предлагает широкие возможности персонализации: видоискатель, экран быстрого управления и функциональные кнопки можно настроить в соответствии со своими предпочтениями. Пользовательское меню позволяет группировать часто используемые команды для быстрого доступа. Сердцем камеры EOS 5D MARK IV является быстрый процессор DIGIC 6+, который контролирует работу камеры, включая процессы преобразования исходных данных датчика в высококачественные детализированные изображения с точной цветопередачей. Камера EOS 5D MARK IV может вести непрерывную съемку со скоростью 7 кадров/сек. с полными автофокусировкой и автоэкспозицией, создавая до 21 изображения в формате RAW или неограниченное число изображений JPEG за один сеанс съемки*. В режиме Live View возможна непрерывная съемка со скоростью 4,3 кадра/сек. с отслеживанием автофокусировки. Вы всегда будете готовы к следующему кадру. Большой сенсорный ЖК-экран с диагональю 3,2" и высоким разрешением, а также интуитивно понятные элементы управления камеры EOS 5D MARK IV превращают съемку в настоящее удовольствие. Выбирайте команды в меню касанием экрана и просматривайте изображения, перелистывая их пальцем. Камера EOS 5D MARK IV имеет улучшенную защиту от погодных воздействий и корпус из магниевого сплава, позволяя вам уверенно снимать даже при самых плохих погодных условиях. Новая кнопка выбора области автофокусировки упрощает переключение точек автофокусировки, позволяя это делать, не отводя камеру от глаз.

* Требуется высокоскоростная CF-карта UDMA 7

Покорите кинематографическим качеством 4K-видео

Снимайте видео с разрешением 4K в формате DCI 17:9 (4096 x 2160) со скоростью до 30 кадров/сек. или видео с разрешением Full HD со скоростью до 60 кадров/сек.. Создавайте удивительные эффекты замедленного движения, снимая высокоскоростное видео с частотой кадров до 120 кадров/сек. в формате HD. Извлекайте отдельные 8,8-мегапиксельные кадры из видеоматериала 4K и сохраняйте их прямо на карту памяти в виде файлов JPEG. Чередуя нормально экспонированные и недоэкспонированные кадры, режим видеосъемки HDR может приглушать самые ярко освещенные места сцены и сохранять больше деталей в светах, позволяя создавать видео с широким динамическим диапазоном. Функции съемки с таймером позволяют вести интервальную съемку событий с различным временным масштабом. Снимайте до 3600 неподвижных кадров для записи видео в формате Full HD продолжительностью около 2 минут. Разъемы для микрофона и наушников позволяют записывать превосходное звуковое сопровождение для видео и настраивать идеальный уровень звука. Разъем HDMI предназначен для вывода несжатого видеосигнала с разрешением Full HD на внешние устройства записи и видеомониторы.

Будьте на связи

Встроенный модуль GPS записывает координаты места съемки каждого изображения и обеспечивает точность встроенных часов EOS 5D MARK IV. Эта функция стала намного более энергоэффективной, поэтому вы сможете снимать дольше. Данные GPS помогают систематизировать изображения и снова находить определенные места съемки. Встроенный Wi-Fi-модуль и технология NFC позволяют подключать камеру EOS 5D MARK IV к смартфону, планшету или ноутбуку, а также прямо к избранным облачным приложениям для обмена изображениями. Идеальное решение для пересылки изображений клиентам или их публикации в социальных сетях. Те, кто снимают в местах с наличием Wi-Fi оценят поддержку протоколов FTP/FTPS. Камера EOS 5D MARK IV поддерживает удаленное управление с помощью мобильного устройства, на котором установлено приложение Canon Camera Connect (iOS или Android). Создавайте необычные виды с труднодоступных ракурсов и удаленно управляйте такими функциями, как сенсорная фокусировка, — отличная функция для ассистентов, выполняющих наводку на резкость при работе над фильмом. Загружайте в камеру EOS 5D MARK IV шаблоны с метаданными, содержащими вашу личную информацию и данные о съемке. Эта информация будет встраиваться в поля метаданных IPTC каждого снятого изображения. Разъем USB 3.0 обеспечивает быструю передачу файлов на ПК и Mac — идеальное решение для съемки через мобильную точку доступа в студийных условиях.

Уникальные технологии Canon:

Dual Pixel Raw

Каждый из 30 миллионов пикселей камеры EOS 5D MARK IV состоит из двух фотодиодов, которые могут использоваться вместе или по отдельности. Эта технология позволяет создавать файлы Dual Pixel RAW (DPRAW), содержащие пару изображений, снятых с двух незначительно отличающихся ракурсов. При обработке отснятого материала с помощью программного обеспечения Digital Photo Professional файлы DPRAW позволяют фотографам выполнять одну из трех уникальных регулировок.

Функция Image Microadjustment (Точная настройка изображения) позволяет выполнять регулировку в месте максимальной резкости — прекрасно подходит для точной настройки портретов. Функция Bokeh Shift (Сдвиг боке) позволяет перемещать размытые света по горизонтали, чтобы они лучше совпадали с элементами, находящимися в фокусе. Функцию Ghosting reduction (Уменьшение паразитной засветки) можно использовать для предотвращения таких дефектов, как блики.

Оптическая коррекция объектива и Digital Lens Optimizer

Сейчас оптические коррекции объектива могут применяться к файлам JPEG прямо во время съемки. Эта функция компенсирует эффект хроматической аберрации, ослабления света по краям кадра и краевых искажений, которые иногда возникают при съемке с помощью широкоугольных объективов.

Технология Digital Lens Optimizer компании Canon, которая ранее была доступна только при обработке файлов RAW в DPP, теперь также может применяться к файлам JPEG прямо в камере во время съемки. Digital Lens Optimizer использует оптические расчетные данные для коррекции аберраций, дифракции и снижения разрешения объектива, вызываемых фильтром нижних частот