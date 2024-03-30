Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark IV Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074569
Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-30
Причина уценки:
Незначительные потёртости на корпусе.
Гарантия 14 дней
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Описание
Canon EOS 5D Mark IV - это профессиональная цифровая зеркальная фотокамера (DSLR) с полнокадровым CMOS-датчиком 30,4 МП. Она была выпущена в 2016 году и является преемником модели EOS 5D Mark III.
Основные характеристики:
30,4-мегапиксельный полнокадровый CMOS-датчик: обеспечивает высокое разрешение, широкий динамический диапазон и низкий уровень шума.
Система автофокусировки Dual Pixel CMOS AF: обеспечивает быструю, точную и плавную автофокусировку как при фотосъемке, так и при видеосъемке.
Серийная съемка со скоростью 7 кадров в секунду: позволяет запечатлеть быстро движущиеся объекты.
Возможность записи видео 4K: позволяет создавать видеоролики с высоким разрешением.
Встроенный Wi-Fi и Bluetooth: позволяет легко подключать камеру к смартфону или компьютеру для передачи файлов и дистанционного управления.
Прочный и надежный корпус: позволяет использовать камеру в сложных условиях.Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные потёртости на корпусе; пробег 300.
Комплектация: коробка, з/у, ремень, крышка, инструкция.
Гарантия 14 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные потёртости на корпусе; пробег 300.
Комплектация: коробка, з/у, ремень, крышка, инструкция.
Гарантия 14 дней.