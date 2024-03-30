Описание

Canon EOS 5D Mark IV - это профессиональная цифровая зеркальная фотокамера (DSLR) с полнокадровым CMOS-датчиком 30,4 МП. Она была выпущена в 2016 году и является преемником модели EOS 5D Mark III.

Основные характеристики:

30,4-мегапиксельный полнокадровый CMOS-датчик: обеспечивает высокое разрешение, широкий динамический диапазон и низкий уровень шума.

Система автофокусировки Dual Pixel CMOS AF: обеспечивает быструю, точную и плавную автофокусировку как при фотосъемке, так и при видеосъемке.

Серийная съемка со скоростью 7 кадров в секунду: позволяет запечатлеть быстро движущиеся объекты.

Возможность записи видео 4K: позволяет создавать видеоролики с высоким разрешением.

Встроенный Wi-Fi и Bluetooth: позволяет легко подключать камеру к смартфону или компьютеру для передачи файлов и дистанционного управления.

Прочный и надежный корпус: позволяет использовать камеру в сложных условиях.Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные потёртости на корпусе; пробег 300.

Комплектация: коробка, з/у, ремень, крышка, инструкция.

Гарантия 14 дней.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные потёртости на корпусе; пробег 300.

Комплектация: коробка, з/у, ремень, крышка, инструкция.

Гарантия 14 дней.