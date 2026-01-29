Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark IV Body (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00091069 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-01-29/04 Код товара: УТ-00091069 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-01-29/04 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Все характеристики Canon EOS 5D Mark IV Body Код товара: 156069



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4 (Незначительные следы эксплуатации ,отсутствует декоративная резинка на лицевой части корпуса, растянута и сползает резинка на колесе выбора режимов съёмки)

Пробег: 750000

S/n: 243057004176

Комплектация: Камера, аккумулятор, ЗУ, байонетная крышка, шейный ремень, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Описание Canon EOS 5D Mark IV Body Код товара: 156069



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4 (Незначительные следы эксплуатации ,отсутствует декоративная резинка на лицевой части корпуса, растянута и сползает резинка на колесе выбора режимов съёмки)

Пробег: 750000

S/n: 243057004176

Комплектация: Камера, аккумулятор, ЗУ, байонетная крышка, шейный ремень, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.