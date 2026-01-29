Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark IV Body (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00091069
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-01-29/04
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Описание
Canon EOS 5D Mark IV Body
Код товара: 156069
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4 (Незначительные следы эксплуатации ,отсутствует декоративная резинка на лицевой части корпуса, растянута и сползает резинка на колесе выбора режимов съёмки)
Пробег: 750000
S/n: 243057004176
Комплектация: Камера, аккумулятор, ЗУ, байонетная крышка, шейный ремень, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.