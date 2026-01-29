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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark IV Body (состояние 4) (б/у)

  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 4)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 4)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 4)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 4)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 4)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 4)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 4)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 4)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 4)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 4)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 4)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 4)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 4)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 4)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 4)
Код товара:УТ-00091069
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-01-29/04

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Canon EOS 5D Mark IV Body

Код товара: 156069

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4 (Незначительные следы эксплуатации ,отсутствует декоративная резинка на лицевой части корпуса, растянута и сползает резинка на колесе выбора режимов съёмки)
Пробег: 750000
S/n: 243057004176
Комплектация: Камера, аккумулятор, ЗУ, байонетная крышка, шейный ремень, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.