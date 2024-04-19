Описание

Код товара: 140104

Полнокадровый датчик изображения, 22,3 мегапикселя

61-точечный автофокус

Серийная съемка 6 кадров/сек

Чувствительность ISO 100–25 600, с возможностью расширения до ISO 102 400

Видео в формате Full-HD с ручным управлением

Несжатый выход HDMI при Full HD 8 бит 4.2.2

14-битный процессор DIGIC 5+

Пыле- и влагозащищенная конструкция

Экран 8,11 см (3,2 дюйма), 1 040 000 точек

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 (Пробег 476228 кадров, Трещина на акб минимальная рабочая емкость, потертости на корпусе)

Комплектация: Родной акб, родное зу

Гарантия 14 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения