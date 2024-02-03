Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00073157
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-03/01
Причина уценки:
Потертости, мелкие царапины, потертости на нижней части корпуса до металла, требуется чистка матрицы, нет байонетной крышки.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138157
Тип камеры зеркальная
Объектив в комплекте нет
Байонет Canon EF
Число мегапикселей матрицы 23.4 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы 22.3 МП
Размер Full frame (36 x 24 мм)
Максимальное разрешение 5760 x 3840
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1
Глубина цвета 42 бит/пиксел
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4-
# 029521031953
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, кабель AV, документация, коробка.
Пробег: 811494 завтра, 842878 зеркало.
Гарантия от 14 до 90 дней.