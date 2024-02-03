Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073157 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-03/01

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Задать вопрос Причина уценки: Потертости, мелкие царапины, потертости на нижней части корпуса до металла, требуется чистка матрицы, нет байонетной крышки. 55 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138157 Тип камеры зеркальная

Объектив в комплекте нет

Байонет Canon EF

Число мегапикселей матрицы 23.4 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы 22.3 МП

Размер Full frame (36 x 24 мм)

Максимальное разрешение 5760 x 3840

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1

Глубина цвета 42 бит/пиксел Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4-

# 029521031953

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, кабель AV, документация, коробка.

Пробег: 811494 завтра, 842878 зеркало.

Гарантия от 14 до 90 дней.

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