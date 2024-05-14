Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075613
Артикул : б/у-РнД К 2024-05-14
Причина уценки:
Следы использования, лёгкие потертости. Пробег 31000
65 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140613
профессиональная зеркальная фотокамера
байонет Canon EF
без объектива в комплекте
матрица 23.4 МП (Full frame)
съемка видео Full HD
экран 3.2"
влагозащищенный корпус
вес без элементов питания 950 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5- (пробег 31000)
Комплектация: АКБ, ЗУ, ремень
Гарантия 90 дней.
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