Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075613 Артикул : б/у-РнД К 2024-05-14

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Задать вопрос Причина уценки: Следы использования, лёгкие потертости. Пробег 31000 65 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140613 профессиональная зеркальная фотокамера

байонет Canon EF

без объектива в комплекте

матрица 23.4 МП (Full frame)

съемка видео Full HD

экран 3.2"

влагозащищенный корпус

вес без элементов питания 950 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5- (пробег 31000)

Комплектация: АКБ, ЗУ, ремень

Гарантия 90 дней.

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