Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III Body (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00075766
Артикул : б/у-БУМ К 2024-05-19
Причина уценки:
пробег 163000, потертости и загрязнения, не работает кнопка выбора точки АФ
41 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Производитель: Canon
Объектив: байонет Canon EF
Матрица: КМОП 36×24 мм
Разрешение: 5760×3840 (22,1 млн пикселей)
Диапазон: ISO 100—25600, расширение до 50—102400
Зоны фокусировки: 61-точечная автофокусировка
Экспозиция: 63-зонный TTL-замер, система iFCL
Предустановки экспозамера: автоматический (3 режима), приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручной
Режимы экспозамера: центро-взвешенный, оценочный, частичный, точечный (по центральной точке)
Брекетинг экспозиции: +/–5 EV с шагом 1/3 или 1/2
Диапазон выдержек: 30—1/8000 с, длительная экспозиция; синхронизация со вспышкой 1/200 с
Серийная съёмка: 3 или 6 кадров в секунду
Фотовспышка: башмак
Видоискатель: пентапризма, 100 % кадра, увеличение 0,71, коррекция от –3,0 до +1,0 дптр,
LiveView: экран 3,2 дюйма, TFT, 1,04 млн пикселей
Съёмка видео: 1920×1080, до 30 кадров/с, H.264
Накопитель: CompactFlash Type I (поддержка UDMA 7), SD (поддержка SDXC)
Размеры: 152 × 116,4 × 76,4 мм
Вес: 860 г (корпус), 950 г (с аккумулятором)
Батарея: Li-ion Canon LP-E6 (13 Вт·ч)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4- (пробег 163000, потертости и загрязнения, не работает кнопка выбора точки АФ)
Комплектация: камера, аккумулятор, зарядное устройство с проводом, ремень, передняя крышка
Гарантия 90 дней.
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