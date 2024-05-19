Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III Body (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075766 Артикул : б/у-БУМ К 2024-05-19

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Задать вопрос Причина уценки: пробег 163000, потертости и загрязнения, не работает кнопка выбора точки АФ 41 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Производитель: Canon Объектив: байонет Canon EF Матрица: КМОП 36×24 мм Разрешение: 5760×3840 (22,1 млн пикселей) Диапазон: ISO 100—25600, расширение до 50—102400 Зоны фокусировки: 61-точечная автофокусировка Экспозиция: 63-зонный TTL-замер, система iFCL Предустановки экспозамера: автоматический (3 режима), приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручной Режимы экспозамера: центро-взвешенный, оценочный, частичный, точечный (по центральной точке) Брекетинг экспозиции: +/–5 EV с шагом 1/3 или 1/2 Диапазон выдержек: 30—1/8000 с, длительная экспозиция; синхронизация со вспышкой 1/200 с Серийная съёмка: 3 или 6 кадров в секунду Фотовспышка: башмак Видоискатель: пентапризма, 100 % кадра, увеличение 0,71, коррекция от –3,0 до +1,0 дптр, LiveView: экран 3,2 дюйма, TFT, 1,04 млн пикселей Съёмка видео: 1920×1080, до 30 кадров/с, H.264 Накопитель: CompactFlash Type I (поддержка UDMA 7), SD (поддержка SDXC) Размеры: 152 × 116,4 × 76,4 мм Вес: 860 г (корпус), 950 г (с аккумулятором) Батарея: Li-ion Canon LP-E6 (13 Вт·ч) Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 4- (пробег 163000, потертости и загрязнения, не работает кнопка выбора точки АФ) Комплектация: камера, аккумулятор, зарядное устройство с проводом, ремень, передняя крышка Гарантия 90 дней.

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