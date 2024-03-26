Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00074457
Артикул : б/у-БУМ К 2024-03-26
Причина уценки:
Потертости и следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139457
Тип камеры зеркальная
Объектив в комплекте нет
Байонет Canon EF
Стабилизатор изображения (фотосъемка) отсутствует
Число мегапикселей матрицы 20.6 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы 20.2 МП
Размер Full frame (36 x 24 мм)
Максимальное разрешение 5472 x 3648
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1
Тип автофокуса фазовый
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Пробег - 91900 кадров.
Состояние : 4 -
Комплектация: камера, аккумулятор, зарядное устройство, ремень, коробка, документация
Гарантия 90 дней.