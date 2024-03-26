Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074457 Артикул : б/у-БУМ К 2024-03-26

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Задать вопрос Причина уценки: Потертости и следы эксплуатации. 40 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139457 Тип камеры зеркальная

Объектив в комплекте нет

Байонет Canon EF

Стабилизатор изображения (фотосъемка) отсутствует

Число мегапикселей матрицы 20.6 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы 20.2 МП

Размер Full frame (36 x 24 мм)

Максимальное разрешение 5472 x 3648

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1

Тип автофокуса фазовый Фототехника прошла проверку на работоспособность. Пробег - 91900 кадров. Состояние : 4 - Комплектация: камера, аккумулятор, зарядное устройство, ремень, коробка, документация Гарантия 90 дней.

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