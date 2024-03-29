Описание

Код товара: 139541

Полнокадровый цифровой зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II с 21,1-мегапиксельной матрицей – первый представитель серии EOS с полной поддержкой видеозахвата высокой четкости. Его солидный, эргономичный корпус выполнен из магниевого сплава.

Canon EOS 5D Mark II оборудован большим 3-дюймовым ЖК-экраном «Clear View». Углы обзора экрана составляют 170 градусов, что позволяет увидеть изображение в любом положении. Режим «Live View» позволяет использовать экран в качестве видоискателя и облегчить съемку из неудобных положений.

В камере Canon EOS 5D Mark II используется профессиональный высокоскоростной процессор DIGIC IV, который обеспечивает высокоточную цветопередачу и плавную градацию оттенков, а также почти мгновенное время запуска и высокую скорость работы фотоаппарата.

Фокусировка в камере Canon EOS 5D Mark II осуществляется по 9 точкам, что обеспечивает высокую точность наведения на резкость. Кроме видимых 9 точек, система также имеет 6 дополнительных невидимых. Они обеспечивают быструю и наиболее точную фокусировку.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 ( Пробег 103 000 кадров, скол на корпусе объектива, неориг зу)

Комплектация: Родной акб, неориг зу, крышка передняя

Гарантия 14 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения