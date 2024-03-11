Описание

Код товара: 138907

Canon EOS 5D Mark II — профессиональная[1] цифровая однообъективная зеркальная камера семейства EOS компании Canon. Камера обладает полноразмерной КМОП-матрицей (36 × 24 мм) с эффективным разрешением 21,1 млн пикселей[2]. 5D mark II является первым цифровым зеркальным фотоаппаратом компании Canon, поддерживающим возможность записи видео. Фотоаппарат был представлен 17 сентября 2008 года[3] и заменил на рынке предшествующую модель — Canon EOS 5D.

В EOS 5D Mark II появился ряд новых возможностей по сравнению с предыдущей моделью серии:

- Запись видео в формате Full HD (1920×1080) и SDTV (640×480);

- Встроенный монофонический микрофон и динамик, гнездо для подключения внешнего микрофона;

- Режим LiveView с режимом симуляции экспозиции;

- Контрастный автофокус в режиме LiveView;

- Разъем HDMI стандарта Type C MiniHDMI.

- Система автоматического удаления пыли.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, мелкие царапины корпуса и дисплеев; пробег 47 000.

Комплектация: акб, з/у, ремешок;

Гарантия 14 дней.