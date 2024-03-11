Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073907
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-11
Причина уценки:
Мелкие царапины корпуса и дисплеев; Пробег 47 000.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138907
Canon EOS 5D Mark II — профессиональная[1] цифровая однообъективная зеркальная камера семейства EOS компании Canon. Камера обладает полноразмерной КМОП-матрицей (36 × 24 мм) с эффективным разрешением 21,1 млн пикселей[2]. 5D mark II является первым цифровым зеркальным фотоаппаратом компании Canon, поддерживающим возможность записи видео. Фотоаппарат был представлен 17 сентября 2008 года[3] и заменил на рынке предшествующую модель — Canon EOS 5D.
В EOS 5D Mark II появился ряд новых возможностей по сравнению с предыдущей моделью серии:
- Запись видео в формате Full HD (1920×1080) и SDTV (640×480);
- Встроенный монофонический микрофон и динамик, гнездо для подключения внешнего микрофона;
- Режим LiveView с режимом симуляции экспозиции;
- Контрастный автофокус в режиме LiveView;
- Разъем HDMI стандарта Type C MiniHDMI.
- Система автоматического удаления пыли.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, мелкие царапины корпуса и дисплеев; пробег 47 000.
Комплектация: акб, з/у, ремешок;
Гарантия 14 дней.