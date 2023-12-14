Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072231 Артикул : б/у-М163 К 2023-12-14

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Задать вопрос Причина уценки: Царапины и потёртости, небольшие загрязнения. 29 900 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Зеркальный фотоаппарат профессионального уровня: - 21.1-мегапиксельной полный кадр CMOS сенсор

- Значный 4 процессора

- Диапазон ISO с возможностью расширения до 25600

- Полное HD (1080, 30 кадров в секунду) видеозаписи

- Высокой-res 3.0” ЖК-дисплей VGA с живой Просмотр

- До 3.9 кадров в секунду при съемке в формате JPEG карты емкостью до

- 9-точечная автофокусировки + 6 вспомогательных точек автофокусировки

- Корпус из магниевого сплава

- Расширить границы вашей фотографии. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-, царапины и потёртости, небольшие загрязнения, пробег 162 100.

Комплектация: акб, з/у, ремешок, коробка, инструкция.

Гарантия 90 дней.

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