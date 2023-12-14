Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072231
Артикул : б/у-М163 К 2023-12-14
Причина уценки:
Царапины и потёртости, небольшие загрязнения.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Зеркальный фотоаппарат профессионального уровня:
- 21.1-мегапиксельной полный кадр CMOS сенсор
- Значный 4 процессора
- Диапазон ISO с возможностью расширения до 25600
- Полное HD (1080, 30 кадров в секунду) видеозаписи
- Высокой-res 3.0” ЖК-дисплей VGA с живой Просмотр
- До 3.9 кадров в секунду при съемке в формате JPEG карты емкостью до
- 9-точечная автофокусировки + 6 вспомогательных точек автофокусировки
- Корпус из магниевого сплава
- Расширить границы вашей фотографии.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-, царапины и потёртости, небольшие загрязнения, пробег 162 100.
Комплектация: акб, з/у, ремешок, коробка, инструкция.
Гарантия 90 дней.