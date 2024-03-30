Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074560
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-30
Причина уценки:
Мелкие царапины корпуса и дисплеев, значительная царапина на главной дисплее; пробег 47 000.
Гарантия 14 дней
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Описание
Canon 5D Mark II Body это профессиональная зеркальная камера для безупречных снимков.
Canon 5D Mark II – это легендарная полнокадровая зеркальная камера, которая по сей день остается востребованной среди профессиональных фотографов и видеографов. Она сочетает в себе высокое качество изображения, быстрый автофокус, возможность записи видео Full HD и надежный корпус.
Список ключевых характеристик:
Полнокадровая КМОП-матрица 21,1 МП: обеспечивает высокое разрешение, широкий динамический диапазон и низкий уровень шума.
Процессор DIGIC 4: гарантирует быструю обработку изображений и высокую скорость серийной съемки.
Серийная съемка 3,9 кадра/с: позволяет запечатлеть динамичные события.
9-точечная система автофокусировки: обеспечивает точную фокусировку в различных условиях освещения.
Запись видео Full HD 1080p: позволяет снимать видео высокого качества.
3-дюймовый ЖК-экран Clear View II: обеспечивает удобное просматривание снимков и видео.
Прочный и надежный корпус: защищает камеру от ударов и пыли.
Широкий выбор аксессуаров: позволяет расширить возможности камеры.
Canon 5D Mark II – это отличный выбор для тех, кто ищет профессиональную камеру для фото- и видеосъемки. Она подойдет как опытным фотографам, так и тем, кто только начинает свой путь в мире фотографии.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины корпуса и дисплеев, значительная царапина на главной дисплее; пробег 47 000.
Комплектация: 2 акб, ремень, сумка, ремень на руку.
Гарантия 14 дней.