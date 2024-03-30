Описание

Canon 5D Mark II Body это профессиональная зеркальная камера для безупречных снимков.

Canon 5D Mark II – это легендарная полнокадровая зеркальная камера, которая по сей день остается востребованной среди профессиональных фотографов и видеографов. Она сочетает в себе высокое качество изображения, быстрый автофокус, возможность записи видео Full HD и надежный корпус.

Список ключевых характеристик:

Полнокадровая КМОП-матрица 21,1 МП: обеспечивает высокое разрешение, широкий динамический диапазон и низкий уровень шума.

Процессор DIGIC 4: гарантирует быструю обработку изображений и высокую скорость серийной съемки.

Серийная съемка 3,9 кадра/с: позволяет запечатлеть динамичные события.

9-точечная система автофокусировки: обеспечивает точную фокусировку в различных условиях освещения.

Запись видео Full HD 1080p: позволяет снимать видео высокого качества.

3-дюймовый ЖК-экран Clear View II: обеспечивает удобное просматривание снимков и видео.

Прочный и надежный корпус: защищает камеру от ударов и пыли.

Широкий выбор аксессуаров: позволяет расширить возможности камеры.

Canon 5D Mark II – это отличный выбор для тех, кто ищет профессиональную камеру для фото- и видеосъемки. Она подойдет как опытным фотографам, так и тем, кто только начинает свой путь в мире фотографии.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины корпуса и дисплеев, значительная царапина на главной дисплее; пробег 47 000.

Комплектация: 2 акб, ремень, сумка, ремень на руку.

Гарантия 14 дней.