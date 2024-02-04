Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073160
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-02-04-1
Причина уценки:
Потёртости на корпусе, повреждён наглазник.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138160
Тип камеры: зеркальная
Формат матрицы: Full frame
Максимальное разрешение записи видеоролика: 1920x1080
Байонет: Canon EF
Стабилизатор изображения (фотосъемка): отсутствует
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Пробег: 528300 кадров.
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень.
Гарантия 90 дней.
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