Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073160 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-02-04-1

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости на корпусе, повреждён наглазник. Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Код товара: 138160 Тип камеры: зеркальная

Формат матрицы: Full frame

Максимальное разрешение записи видеоролика: 1920x1080

Байонет: Canon EF

Стабилизатор изображения (фотосъемка): отсутствует Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 Пробег: 528300 кадров.

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень.

Гарантия 90 дней.

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