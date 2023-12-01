Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071871
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-01/02
Причина уценки:
мелкие царапины и потертости, мелкие царапины на дисплее, пробег 151710/143127
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136871
Тип камеры
зеркальная
Формат матрицы
Full frame
Максимальное разрешение записи видеоролика
1920x1080
Байонет
Canon EF
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
отсутствует
Экран
два экрана, работа в режиме видоискателя, фиксированный
Видоискатель
зеркальный (TTL)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: мелкие царапины и потертости, мелкие царапины на дисплее, пробег 151710/143127
s\n: 3661701230
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень, наглазник, байонетная крышка, заглушка БР, документация, коробка
Гарантия 90 дней.
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