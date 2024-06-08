Описание

Код товара: 141237

Датчик APS-C CMOS с 18 млн. пикселов

DIGIC 4

ISO 100-6400, H:12800

Скорость съемки до 3,7 кадров/с

Видео в формате Full HD

ЖК-дисплей Clear View с диагональю 7,7 см (3,0”), соотношением сторон 3:2 и разрешением 1 040 000 точек

Замер экспозиции iFCL

Экран быстрой настройки

Гнездо для внешнего микрофона

Функция обрезки видео

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( потертости на корпусе, Пробег 33961 кадр)

Комплектация: Родной акб, неориг зу, ремень, крышка объектива

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения