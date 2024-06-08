Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 550D Kit 18-55 mm (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076237
Артикул : б/у-П72 К 2024-06-08
Причина уценки:
Потертости на корпусе, Пробег 33961 кадр, неориг зу.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Код товара: 141237
Датчик APS-C CMOS с 18 млн. пикселов
DIGIC 4
ISO 100-6400, H:12800
Скорость съемки до 3,7 кадров/с
Видео в формате Full HD
ЖК-дисплей Clear View с диагональю 7,7 см (3,0”), соотношением сторон 3:2 и разрешением 1 040 000 точек
Замер экспозиции iFCL
Экран быстрой настройки
Гнездо для внешнего микрофона
Функция обрезки видео
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 - ( потертости на корпусе, Пробег 33961 кадр)
Комплектация: Родной акб, неориг зу, ремень, крышка объектива
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
Наши преимущества:
- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику
- Выгодный Trade-in
- Дистанционный Trade-in по России
- Оплаты банковскими картами
- Возможность купить в кредит
- Обмен на новую и Б/У технику
- Бесплатная доставка по всей России
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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in
Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:
ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут
ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут
Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения