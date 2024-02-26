Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 550D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073621
Артикул : б/у-Н1 К 2024-02-26
Причина уценки:
Царапины и потёртости, нет наглазника; пробег 41 000.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138599
Тип камеры: зеркальная
Формат матрицы: APS-C
Максимальное разрешение записи видеоролика: 1920x1080
Байонет: Canon EF/EF-S
Стабилизатор изображения (фотосъемка): отсутствует
Экран: фиксированный, работа в режиме видоискателя
Видоискатель: зеркальный (TTL)
Число эффективных мегапикселей матрицы: 18
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости;
Комплектация: акб, з/у; ремешок.
Гарантия 90 дней.