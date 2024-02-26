Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 550D Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073621 Артикул : б/у-Н1 К 2024-02-26

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Задать вопрос Причина уценки: Царапины и потёртости, нет наглазника; пробег 41 000. 5 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138599 Тип камеры: зеркальная

Формат матрицы: APS-C

Максимальное разрешение записи видеоролика: 1920x1080

Байонет: Canon EF/EF-S

Стабилизатор изображения (фотосъемка): отсутствует

Экран: фиксированный, работа в режиме видоискателя

Видоискатель: зеркальный (TTL)

Число эффективных мегапикселей матрицы: 18 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости;

Комплектация: акб, з/у; ремешок.

Гарантия 90 дней.

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