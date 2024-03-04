Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 550D Body (Rebel T2i) (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073797
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-04
Причина уценки:
Потёртости, царапины и загрязнения, утрачена резинка корпуса, нет наглазника; Пробег 33 100.
Гарантия 14 дней
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Описание
Canon 550D (Rebel T2i) - это зеркальная камера с APS-C сенсором, предназначенная для начинающих фотографов. Фотоаппарат обладает умеренным размером и весом, что делает его удобным для переноски, а также достаточным набором функций и характеристик для получения качественных изображений как в фотографии, так и в видеосъемке.
Характеристики:
Размер матрицы: APS-C (22,3 x 14,9 мм)
Количество мегапикселей: 18 мегапикселей
Размер дисплея: 3 дюйма (230 000 точек)
Точки автофокуса: 9
ISO: 100-6400 (расширяемый до 12800)
Скорость серийной съемки: до 3.7 кадров в секунду
Размеры: 129 x 98 x 62 мм
Вес: 530 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, потёртости, царапины и загрязнения, утрачена резинка корпуса, нет наглазника; пробег 33 100.
Комплектация: акб, ремешок (внимание, нет з/у).
Гарантия 14 дней.