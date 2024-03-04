Описание

Canon 550D (Rebel T2i) - это зеркальная камера с APS-C сенсором, предназначенная для начинающих фотографов. Фотоаппарат обладает умеренным размером и весом, что делает его удобным для переноски, а также достаточным набором функций и характеристик для получения качественных изображений как в фотографии, так и в видеосъемке.

Характеристики:

Размер матрицы: APS-C (22,3 x 14,9 мм)

Количество мегапикселей: 18 мегапикселей

Размер дисплея: 3 дюйма (230 000 точек)

Точки автофокуса: 9

ISO: 100-6400 (расширяемый до 12800)

Скорость серийной съемки: до 3.7 кадров в секунду

Размеры: 129 x 98 x 62 мм

Вес: 530 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, потёртости, царапины и загрязнения, утрачена резинка корпуса, нет наглазника; пробег 33 100.

Комплектация: акб, ремешок (внимание, нет з/у).

Гарантия 14 дней.