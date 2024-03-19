Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 500N Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074223
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-19
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса.
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Canon EOS 500N Body - это автофокусная плёночная 35-мм зеркальная камера, которая предлагает простоту использования и высокое качество изображения. Преимущества:
Автофокусная система: Обеспечивает быструю и точную фокусировку на объекте съемки, что позволяет легко захватывать моменты.
Экспонометр с многозонной замерной системой: Обеспечивает правильную экспозицию изображения в различных условиях освещения.
Многозонная автоматическая балансировка белого: Обеспечивает естественные цвета и оттенки на снимках в различных ситуациях освещения.
Совместимость с широким спектром объективов Canon EF: Позволяет выбирать подходящий объектив для каждой ситуации съемки, от портретов до пейзажей.
Программируемые режимы съемки: Позволяют легко выбирать настройки для различных типов сцен и условий съемки.
Canon EOS 500N Body - отличный выбор для тех, кто ценит простоту использования и высокое качество изображения в зеркальной камере формата 35 мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, потёртости и царапины корпуса.
Комплектация: ремешок.
Гарантия 14 дней.