Описание

Canon EOS 500N Body - это автофокусная плёночная 35-мм зеркальная камера, которая предлагает простоту использования и высокое качество изображения. Преимущества:

Автофокусная система: Обеспечивает быструю и точную фокусировку на объекте съемки, что позволяет легко захватывать моменты.

Экспонометр с многозонной замерной системой: Обеспечивает правильную экспозицию изображения в различных условиях освещения.

Многозонная автоматическая балансировка белого: Обеспечивает естественные цвета и оттенки на снимках в различных ситуациях освещения.

Совместимость с широким спектром объективов Canon EF: Позволяет выбирать подходящий объектив для каждой ситуации съемки, от портретов до пейзажей.

Программируемые режимы съемки: Позволяют легко выбирать настройки для различных типов сцен и условий съемки.

Canon EOS 500N Body - отличный выбор для тех, кто ценит простоту использования и высокое качество изображения в зеркальной камере формата 35 мм.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, потёртости и царапины корпуса.

Комплектация: ремешок.

Гарантия 14 дней.