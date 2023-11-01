Описание

Компактный плёночный фотоаппарат от известного своим качеством производителя.

Фокусировка — 3-точечная автофокусировка с ручным выбором датчика;

Экспозиция — 6-зонный;

Серийная съёмка — 1 кадр в секунду;

Фотовспышка — встроенная подъёмная с ведущим числом 12; горячий башмак; поддержка E-TTL;

Видоискатель — пентазеркало, увеличение 0,7, охват кадра 90 %;

Размеры — 145,7 × 92 × 61,9 мм;

Вес — 350 г (фотоаппарат), 380 г (с батареями).

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: -

Гарантия 14 дней.