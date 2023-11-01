Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 500N Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071266
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-01
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Компактный плёночный фотоаппарат от известного своим качеством производителя.
Фокусировка — 3-точечная автофокусировка с ручным выбором датчика;
Экспозиция — 6-зонный;
Серийная съёмка — 1 кадр в секунду;
Фотовспышка — встроенная подъёмная с ведущим числом 12; горячий башмак; поддержка E-TTL;
Видоискатель — пентазеркало, увеличение 0,7, охват кадра 90 %;
Размеры — 145,7 × 92 × 61,9 мм;
Вес — 350 г (фотоаппарат), 380 г (с батареями).
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: -
Гарантия 14 дней.