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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3) (б/у)

  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
  • EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3)
Код товара:УТ-00096167
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-09/01

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Присутствуют следы эксплуатации (потертости на корпусе), отсутствует наглазник видоискателя.
Пробег:
S/n:1950728727/6862046115
Комплектация:Комплектация:Камера, объектив, задняя крышка, ремень, АКБ, З/У
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.