Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3) (б/у)

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Код товара: УТ-00096167 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-09/01 Код товара: УТ-00096167 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-09/01 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Присутствуют следы эксплуатации (потертости на корпусе), отсутствует наглазник видоискателя.

Пробег:

S/n:1950728727/6862046115

Комплектация:Комплектация:Камера, объектив, задняя крышка, ремень, АКБ, З/У

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Присутствуют следы эксплуатации (потертости на корпусе), отсутствует наглазник видоискателя.

Пробег:

S/n:1950728727/6862046115

Комплектация:Комплектация:Камера, объектив, задняя крышка, ремень, АКБ, З/У

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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