Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 500D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (состояние 3) (б/у)
Код товара:УТ-00096167
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-09/01
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Присутствуют следы эксплуатации (потертости на корпусе), отсутствует наглазник видоискателя.
Пробег:
S/n:1950728727/6862046115
Комплектация:Комплектация:Камера, объектив, задняя крышка, ремень, АКБ, З/У
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.